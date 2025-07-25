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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/uaea-irana-denetcilerimizi-en-kisa-surede-geri-gondermeliyiz-1098145793.html
UAEA: İran’daki nükleer tesislere denetçilerimizi en kısa sürede geri göndermeliyiz
UAEA: İran’daki nükleer tesislere denetçilerimizi en kısa sürede geri göndermeliyiz
Sputnik Türkiye
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İran’daki nükleer tesislere denetçilerin dönüşünün aciliyet taşıdığını söyledi. İran ise işbirliğini askıya... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:08+0300
2025-07-25T17:13+0300
dünya
ortadoğu
abbas arakçi
i̇ran
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'daki nükleer tesislere denetçilerin 'bir an önce dönmesi' gerektiğini açıkladı. İran, nükleer tesislere yönelik yapılan saldırıların ardından UAEA ile işbirliğini askıya alan bir yasayı yürürlüğe getirmişti.Singapur'da düzenlenen bir performansta konuşan Grossi, 'geçmişte yaşananların değiştirilemeyeceğini ancak şu an önemli olanın daha fazla saldırı ve şiddeti önlemek' olduğu vurguladı.Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olan tüm ülkelerin tesislerinin UAEA tarafından denetime tabi olduğunu belirten Grossi, Haziran ayında 'İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını ve bu yönde bir program yürütmediğini' açıkladığı raporu tekrardan hatırlattı.İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da İran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasayı onaylamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise karar alınmasına rağmen 'UAEA ile işbirliği kanallarının açık olduğunu' açıkladı. Ancak, Tahran yönetimi, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği sağlanmadıkça işbirliğinin yeniden başlatılmayacağını' vurguluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/istanbulda-ikinci-nukleer-gorusmeleri-iran-avrupa-ulkeleri-ile-yeniden-masada-1098133011.html
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ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)
ortadoğu, abbas arakçi, i̇ran, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), nükleer silahların yasaklanması antlaşması (npt)

UAEA: İran’daki nükleer tesislere denetçilerimizi en kısa sürede geri göndermeliyiz

17:08 25.07.2025 (güncellendi: 17:13 25.07.2025)
Rafael Mariano Grossi
Rafael Mariano Grossi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi, İran’daki nükleer tesislere denetçilerin dönüşünün aciliyet taşıdığını söyledi. İran ise işbirliğini askıya almasına rağmen kanalların açık olduğunu belirtiyor.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi, İran'daki nükleer tesislere denetçilerin 'bir an önce dönmesi' gerektiğini açıkladı. İran, nükleer tesislere yönelik yapılan saldırıların ardından UAEA ile işbirliğini askıya alan bir yasayı yürürlüğe getirmişti.
Singapur'da düzenlenen bir performansta konuşan Grossi, 'geçmişte yaşananların değiştirilemeyeceğini ancak şu an önemli olanın daha fazla saldırı ve şiddeti önlemek' olduğu vurguladı.
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na (NPT) taraf olan tüm ülkelerin tesislerinin UAEA tarafından denetime tabi olduğunu belirten Grossi, Haziran ayında 'İran'ın nükleer silaha sahip olmadığını ve bu yönde bir program yürütmediğini' açıkladığı raporu tekrardan hatırlattı.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, 2 Temmuz'da İran'ın UAEA ile işbirliğinin askıya alınmasına yönelik yasayı onaylamıştı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise karar alınmasına rağmen 'UAEA ile işbirliği kanallarının açık olduğunu' açıkladı. Ancak, Tahran yönetimi, nükleer tesisleri ve bilim insanlarının güvenliği sağlanmadıkça işbirliğinin yeniden başlatılmayacağını' vurguluyor.
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