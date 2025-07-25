https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/istanbulda-ikinci-nukleer-gorusmeleri-iran-avrupa-ulkeleri-ile-yeniden-masada-1098133011.html

İstanbul'da ikinci nükleer görüşmeleri: İran, Avrupa ülkeleri ile yeniden masada

İstanbul'da ikinci nükleer görüşmeleri: İran, Avrupa ülkeleri ile yeniden masada

Sputnik Türkiye

İran, İngiltere, Fransa ve Almanya'dan oluşan E3 ülkeleri ile İstanbul'da nükleer görüşmelere için bir araya geldi. Sabah saat 09.30'da başlayan görüşmelerde... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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İran’ın nükleer programına ilişkin belirsizlikleri ve yaptırım risklerini masaya yatırmak üzere İran ile Avrupa’daki E3 grubu (İngiltere, Fransa, Almanya) heyetleri İstanbul’da yeniden bir araya geldi. Heyetler, İran’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda basına kapalı olarak görüşüyor. İran’ı görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Tahtrevançi ve Kazım Garibabadi temsil ederken, Avrupalı heyetlerin de üst düzey diplomatlarla masada olduğu bildirildi.16 Mayıs'ta yine İstanbul'da toplanılmıştıİran, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmanın tarafları olan Avrupalı ülkelerin talebi üzerine, müzakereleri İstanbul’da sürdürmeyi kabul etmişti. Taraflar en son 16 Mayıs’ta yine İstanbul’da toplanmış ve ABD ile İran arasında yürütülen dolaylı temaslara paralel olarak diyaloğun devamı konusunda mutabık kalmıştı.13 Haziran'da İsrail, İran'a yönelik saldırılar başlattı13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, ABD ve Avrupa ile yürütülen müzakere sürecini durma noktasına getirmişti. Bu yüzden tarafların İstanbul’daki yeni buluşması, diplomatik çevrelerde önemli bir “yumuşama” işareti olarak yorumlanıyor.'Tetik mekanizması' maddesiİran tarafı, özellikle anlaşmada yer alan ve “snapback” (tetik mekanizması) olarak bilinen maddenin, Avrupa ülkeleri tarafından devreye sokulabileceğinden kaygılı. Bu mekanizma, İran’ın anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler yaptırımlarının geri getirilmesine imkan tanıyor. Sürecin kritik eşiği ise 18 Ekim’de doluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/iran-duyurdu-nukleer-gorusmelerin-yeri-ve-tarihi-belli-oldu-1098025586.html

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