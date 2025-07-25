https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/turk-secmenin-en-etkili-buldugu-liderler-erdogan-ve-putin-1098137054.html
Türk seçmenin en etkili bulduğu liderler: Erdoğan ve Putin
Türk seçmenin en etkili bulduğu liderler: Erdoğan ve Putin
Sputnik Türkiye
AK Parti'nin masasında yer alan bir ankette ‘en etkili bulunan dünya liderleri’ soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken, onu çok... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T13:52+0300
2025-07-25T13:52+0300
2025-07-25T13:52+0300
türki̇ye
recep tayyip erdoğan
muhammed bin selman
vladimir putin
ak parti
mhp
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Her ay farklı sorular ile vatandaşların nabzını tutan AK Parti yaptırdığı bir ankette ‘En etkili dünya liderini’ sordu. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken onu çok az bir fark ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takip etti.Anketin sonuçlarına göre ‘Toplum tarafından en etkili bulunan liderler’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 21,8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yatını verenlerin oranı ise yüzde 21,4 oldu. ABD Başkanı Donald Trump cevabını verenlerin oranı yüzde 17,5 oldu. Ankette dördüncü sırada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı. Jinping yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu. Onları sırası ile 8,8 oran ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 8,7 oranı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve 6,6 oranı ile Muhammed Bin Selman yer aldı.Siyasi parti tercihlerine göreÇalışmaya katılanların siyasi parti tercihlerine göre de beğendiği liderde yine raporda yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html
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Osman Nuri Cerit
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
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Osman Nuri Cerit
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en etkili dünya lideri, erdoğan putin anket, türk seçmen lider tercihi, ak parti anketi 2025, erdoğan putin karşılaştırması, dünya liderleri sıralaması türkiye, türk halkı lider tercihi
en etkili dünya lideri, erdoğan putin anket, türk seçmen lider tercihi, ak parti anketi 2025, erdoğan putin karşılaştırması, dünya liderleri sıralaması türkiye, türk halkı lider tercihi
Türk seçmenin en etkili bulduğu liderler: Erdoğan ve Putin
Özel
AK Parti'nin masasında yer alan bir ankette ‘en etkili bulunan dünya liderleri’ soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken, onu çok küçük bir fark ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin izledi.
Her ay farklı sorular ile vatandaşların nabzını tutan AK Parti yaptırdığı bir ankette ‘En etkili dünya liderini’ sordu. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken onu çok az bir fark ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takip etti.
Anketin sonuçlarına göre ‘Toplum tarafından en etkili bulunan liderler’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 21,8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yatını verenlerin oranı ise yüzde 21,4 oldu.
ABD Başkanı Donald Trump cevabını verenlerin oranı yüzde 17,5 oldu. Ankette dördüncü sırada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı. Jinping yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu.
Onları sırası ile 8,8 oran ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 8,7 oranı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve 6,6 oranı ile Muhammed Bin Selman yer aldı.
Siyasi parti tercihlerine göre
Çalışmaya katılanların siyasi parti tercihlerine göre de beğendiği liderde yine raporda yer aldı.
AK Parti seçmenlerinin 38,4’ü Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, Vladimir Putin yanıtını verenlerin oranı yüzde 19, Trump yanıtını verenlerin oranı ise 14,6.
CHP Seçmenlerin de ise Erdoğan diyenlerin oranı yüzde 7,4, Putin diyenlerin oranı yüzde 22,9, Trump diyenlerin oranı ise 20,8 oldu.
MHP seçmeni ise yüzde 32,6 ile Erdoğan, 24,8 oranı ile Putin ve 12,6 oranında Trump yanıtını verdi
İYİ Parti seçmeni yüzde 10,8 oranında Erdoğan, 22,8 oranında Putin, 20 oranında Trump dedi.
DEM Parti seçmeni ise yüzde 7,2 oranında Erdoğan, 23,4 oranında Putin, 20 oranında ise Trump cevabını verdi.