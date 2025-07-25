https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/turk-secmenin-en-etkili-buldugu-liderler-erdogan-ve-putin-1098137054.html

Türk seçmenin en etkili bulduğu liderler: Erdoğan ve Putin

Türk seçmenin en etkili bulduğu liderler: Erdoğan ve Putin

Sputnik Türkiye

AK Parti'nin masasında yer alan bir ankette ‘en etkili bulunan dünya liderleri’ soruldu. Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birinci olurken, onu çok... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T13:52+0300

2025-07-25T13:52+0300

2025-07-25T13:52+0300

türki̇ye

recep tayyip erdoğan

muhammed bin selman

vladimir putin

ak parti

mhp

i̇yi̇ parti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/17/1089587212_0:107:3262:1942_1920x0_80_0_0_cce30e8bd360461358a6fc065ce7ca87.jpg

Her ay farklı sorular ile vatandaşların nabzını tutan AK Parti yaptırdığı bir ankette ‘En etkili dünya liderini’ sordu. Ankette birinci sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yer alırken onu çok az bir fark ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin takip etti.Anketin sonuçlarına göre ‘Toplum tarafından en etkili bulunan liderler’ sorusuna cevap verenlerin yüzde 21,8'i Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yatını verenlerin oranı ise yüzde 21,4 oldu. ABD Başkanı Donald Trump cevabını verenlerin oranı yüzde 17,5 oldu. Ankette dördüncü sırada ise Çin Devlet Başkanı Şi Cinping yer aldı. Jinping yanıtını verenlerin oranı ise yüzde 10,6 oldu. Onları sırası ile 8,8 oran ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, 8,7 oranı ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve 6,6 oranı ile Muhammed Bin Selman yer aldı.Siyasi parti tercihlerine göreÇalışmaya katılanların siyasi parti tercihlerine göre de beğendiği liderde yine raporda yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/putin-rusyanin-kuzeyindeki-arhangelskte-denizalti-kuvvetlerini-gelistirme-stratejisi-ele-alinacak-1098120137.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Osman Nuri Cerit https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg

en etkili dünya lideri, erdoğan putin anket, türk seçmen lider tercihi, ak parti anketi 2025, erdoğan putin karşılaştırması, dünya liderleri sıralaması türkiye, türk halkı lider tercihi