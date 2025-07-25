https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-ve-powell-yuz-yuze-geldi-faizi-dusurmesini-isterdim-maliyet-yukselirse-kovarim-1098126419.html
Trump ve Powell yüz yüze geldi: 'Faizi düşürmesini isterdim, maliyet yükselirse kovarım'
Trump ve Powell yüz yüze geldi: 'Faizi düşürmesini isterdim, maliyet yükselirse kovarım'
Sputnik Türkiye
Trump ve Fed Başkanı Powell, başkanın merkez bankasına baskı yapması üzerine bina yenilemelerinin tam maliyeti konusunda kamuoyu önünde tartıştı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:31+0300
2025-07-25T00:31+0300
2025-07-25T00:31+0300
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ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile birlikteyken Trump'a "Powell ne yapsa eleştirileri hafifletirsiniz?" sorusu yöneltildi. Trump, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterdim" dedi.Ardından Trump yaptığı konuşmada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "doğru şeyi yapacağını", ancak bunun "biraz geç" olabileceğini söyledi.Trump, Fed'in yenilenmesini gezdikten sonra gazetecilere, faiz anlaşmazlığı nedeniyle Powell'ı neden görevden almadığı sorulduğunda, "Başkanın doğru şeyi yapacağına inanıyorum. Deyim yerindeyse biraz geç olabilir ama doğru şeyi yapacağına inanıyorum" dedi.'Maliyet yükselirse Powell'ı kovarım'Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının Washington'daki genel merkezinin yenilenmesinin maliyeti konusunda görüştüler. Powell, Trump'ın yenilemenin maliyeti konusunda yanıldığını söyledi.Trump, her ikisinin de inşaat kaskı taktığını belirterek, Fed'in tadilat maliyetlerinin 2,7 milyar dolardan 3,1 milyar dolara çıktığını söyledi. Bunun üzerine Fed Başkanı, "Benim bundan haberim yok" dedi.Trump, "Sadece ortaya çıktı" yanıtını verince Powell, merkez bankasından gelmediği için başkanın rakamının nereden geldiğini tekrar kontrol ederek, Trump'ın iki binanın onarım maliyetine, başka bir merkez bankası ofisinin tadilat maliyetini de dahil etmiş gibi göründüğünü belirtti. Fed lideri, "Beş yıl önce inşa edilen üçüncü bir binayı da eklediniz. Martin binası beş yıl öncesinin" dedi.Trump'a, Fed'in karşılaştığı türden maliyet aşımıyla karşılaşan bir proje yöneticisine ne yapacağı soruldu. Başkan, "Genel olarak ne yapardım? Onu kovardım" dedi.Powell ayrıca Trump'ın yanında durduğunda, daha fazla maliyet aşımı beklemediğini ancak Fed'in ihtiyaç halinde bunlarla başa çıkmak için rezervlerinin olduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
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jerome powell, abd, washington, başkan, fed
jerome powell, abd, washington, başkan, fed
Trump ve Powell yüz yüze geldi: 'Faizi düşürmesini isterdim, maliyet yükselirse kovarım'
Trump ve Fed Başkanı Powell, başkanın merkez bankasına baskı yapması üzerine bina yenilemelerinin tam maliyeti konusunda kamuoyu önünde tartıştı.
ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell ile birlikteyken Trump'a "Powell ne yapsa eleştirileri hafifletirsiniz?" sorusu yöneltildi. Trump, "Faiz oranlarını düşürmesini çok isterdim" dedi.
Ardından Trump yaptığı konuşmada, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarını düşürme konusunda "doğru şeyi yapacağını", ancak bunun "biraz geç" olabileceğini söyledi.
Trump, Fed'in yenilenmesini gezdikten sonra gazetecilere, faiz anlaşmazlığı nedeniyle Powell'ı neden görevden almadığı sorulduğunda, "Başkanın doğru şeyi yapacağına inanıyorum. Deyim yerindeyse biraz geç olabilir ama doğru şeyi yapacağına inanıyorum" dedi.
'Maliyet yükselirse Powell'ı kovarım'
Trump ve Fed Başkanı Jerome Powell, merkez bankasının Washington'daki genel merkezinin yenilenmesinin maliyeti konusunda görüştüler. Powell, Trump'ın yenilemenin maliyeti konusunda yanıldığını söyledi.
Trump, her ikisinin de inşaat kaskı taktığını belirterek, Fed'in tadilat maliyetlerinin 2,7 milyar dolardan 3,1 milyar dolara çıktığını söyledi. Bunun üzerine Fed Başkanı, "Benim bundan haberim yok" dedi.
Trump, "Sadece ortaya çıktı" yanıtını verince Powell, merkez bankasından gelmediği için başkanın rakamının nereden geldiğini tekrar kontrol ederek, Trump'ın iki binanın onarım maliyetine, başka bir merkez bankası ofisinin tadilat maliyetini de dahil etmiş gibi göründüğünü belirtti. Fed lideri, "Beş yıl önce inşa edilen üçüncü bir binayı da eklediniz. Martin binası beş yıl öncesinin" dedi.
Trump'a, Fed'in karşılaştığı türden maliyet aşımıyla karşılaşan bir proje yöneticisine ne yapacağı soruldu. Başkan, "Genel olarak ne yapardım? Onu kovardım" dedi.
Powell ayrıca Trump'ın yanında durduğunda, daha fazla maliyet aşımı beklemediğini ancak Fed'in ihtiyaç halinde bunlarla başa çıkmak için rezervlerinin olduğunu belirtti.