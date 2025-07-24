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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık
Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık
Sputnik Türkiye
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürerek ABD heyetinin Doha'da gerçekleştirilen ateşkes... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T21:15+0300
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i̇srail- filistin çatışması
abd
steve witkoff
gazze
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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın 'iyi niyetli davranmadığı' gerekçesiyle Gazze'de tutulan kalan rehineleri serbest bırakmak için alternatif yöntemler arayacağını söyledi.Witkoff, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Arabulucular büyük çaba sarf etse de Hamas koordineli veya iyi niyetli davranmıyor gibi görünüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.ABD heyeti Doha'dan geri çağırıldıWitkoff, Hamas'ın son yanıtının Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunda 'isteksizlik' gösterdiğini belirterek, ABD'nin Doha'daki heyetini istişareler için geri çağırdığını, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
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abd, steve witkoff, gazze, hamas, doha, abd

Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık

21:15 24.07.2025
© AP Photo / Alex BrandonСпециальный посланник США Стив Уиткофф
Специальный посланник США Стив Уиткофф - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürerek ABD heyetinin Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinden geri çağırıldığını açıkladı.
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın 'iyi niyetli davranmadığı' gerekçesiyle Gazze'de tutulan kalan rehineleri serbest bırakmak için alternatif yöntemler arayacağını söyledi.
Witkoff, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Arabulucular büyük çaba sarf etse de Hamas koordineli veya iyi niyetli davranmıyor gibi görünüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

ABD heyeti Doha'dan geri çağırıldı

Witkoff, Hamas'ın son yanıtının Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunda 'isteksizlik' gösterdiğini belirterek, ABD'nin Doha'daki heyetini istişareler için geri çağırdığını, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıkladı.
Steven Witkoff, enviado especial de EEUU para Oriente Medio - Sputnik Türkiye, 1920, 22.07.2025
İsrail- Filistin çatışması
ABD Dışişleri Sözcüsü Bruce: Ortadoğu Temsilcisi Witkoff, 'Gazze Bölgesine' gidiyor
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