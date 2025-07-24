https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık
Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık
Sputnik Türkiye
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürerek ABD heyetinin Doha'da gerçekleştirilen ateşkes... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T21:15+0300
2025-07-24T21:15+0300
2025-07-24T21:15+0300
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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın 'iyi niyetli davranmadığı' gerekçesiyle Gazze'de tutulan kalan rehineleri serbest bırakmak için alternatif yöntemler arayacağını söyledi.Witkoff, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Arabulucular büyük çaba sarf etse de Hamas koordineli veya iyi niyetli davranmıyor gibi görünüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.ABD heyeti Doha'dan geri çağırıldıWitkoff, Hamas'ın son yanıtının Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunda 'isteksizlik' gösterdiğini belirterek, ABD'nin Doha'daki heyetini istişareler için geri çağırdığını, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html
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abd, steve witkoff, gazze, hamas, doha, abd
Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürerek ABD heyetinin Doha'da gerçekleştirilen ateşkes görüşmelerinden geri çağırıldığını açıkladı.
ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın 'iyi niyetli davranmadığı' gerekçesiyle Gazze'de tutulan kalan rehineleri serbest bırakmak için alternatif yöntemler arayacağını söyledi.
Witkoff, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Arabulucular büyük çaba sarf etse de Hamas koordineli veya iyi niyetli davranmıyor gibi görünüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD heyeti Doha'dan geri çağırıldı
Witkoff, Hamas'ın son yanıtının Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunda 'isteksizlik' gösterdiğini belirterek, ABD'nin Doha'daki heyetini istişareler için geri çağırdığını, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıkladı.