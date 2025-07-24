https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html

Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık

Witkoff: ABD heyetini Doha'dan geri çağırdık

Sputnik Türkiye

ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürerek ABD heyetinin Doha'da gerçekleştirilen ateşkes... 24.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-24T21:15+0300

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i̇srail- filistin çatışması

abd

steve witkoff

gazze

hamas

doha

abd

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ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD ve İsrail'in, Hamas'ın 'iyi niyetli davranmadığı' gerekçesiyle Gazze'de tutulan kalan rehineleri serbest bırakmak için alternatif yöntemler arayacağını söyledi.Witkoff, sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Arabulucular büyük çaba sarf etse de Hamas koordineli veya iyi niyetli davranmıyor gibi görünüyor. Şimdi rehineleri eve getirmek ve Gazze halkı için daha istikrarlı bir ortam yaratmak için alternatif seçenekleri değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.ABD heyeti Doha'dan geri çağırıldıWitkoff, Hamas'ın son yanıtının Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması konusunda 'isteksizlik' gösterdiğini belirterek, ABD'nin Doha'daki heyetini istişareler için geri çağırdığını, "Hamas'ın Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik isteksizliğini açıkça ortaya koyan son yanıtının ardından, ekibimizi Doha'dan danışma amacıyla geri çağırmaya karar verdik" şeklinde açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/abd-disisleri-sozcusu-bruce-ortadogu-temsilcisi-witkoff-gazze-bolgesine-gidiyor-1098069752.html

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doha

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abd, steve witkoff, gazze, hamas, doha, abd