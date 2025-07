https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/trump-new-yorka-dava-acti-gocmen-politikalari-anayasaya-aykiri-1098132182.html

Trump, New York'a dava açtı: 'Göçmen politikaları anayasaya aykırı'

Trump, New York'a dava açtı: 'Göçmen politikaları anayasaya aykırı'

25.07.2025

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, New York eyaletinin göçmenleri koruyan 'sanctuary city' (sığınak şehir) politikalarını gerekçe göstererek şehir yönetimine dava açtı. Adalet Bakanlığı tarafından açılan davada, New York'un federal göçmen yasalarını uygulamayı engellediği ve anayasadaki üstünlük maddesini ihlal ettiği savunuldu.Adalet Bakanı Pam Bondi, New York yönetiminin binlerce suçluyu serbest bırakarak halkın güvenliğini tehlikeye attığını öne sürdü.New York Belediye Başkanı Eric Adams, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir belediye başkanının görevi, şehirdeki herkesin güvenliğini sağlamaktır. Biz de yaklaşık dört yıldır tam olarak bunu yapıyoruz” diyerek davayı inceleyeceklerini belirtti.Adams'ın sözcüsü, belediye başkanının bu politikaların özünü desteklediğini ancak şiddet suçlarıyla mücadelede federal hükümetle iş birliği yapılabilmesi için yasaların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

