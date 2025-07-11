https://anlatilaninotesi.com.tr/20250711/filistinli-aktivistten-trump-yonetimine-dava-104-gunumu-caldilar-1097804299.html

Filistinli aktivistten Trump yönetimine dava: '104 günümü çaldılar'

Filistinli aktivistten Trump yönetimine dava: '104 günümü çaldılar'

Sputnik Türkiye

ABD’de Filistin’e destek protestolarına öncülük ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Columbia Üniversitesi öğrencisi, Trump yönetimine 20 milyon dolar tazminat... 11.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-11T11:25+0300

2025-07-11T11:25+0300

2025-07-11T11:25+0300

dünya

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

abd columbia üniversitesi

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ABD'de Columbia Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Filistinli aktivist Mahmud Halil, Mart ayında Filistin'e destek gösterilerine liderlik ettiği gerekçesiyle tutuklanmasının ardından Trump yönetimine karşı 20 milyon dolarlık tazminat davası açtı.New York merkezli Anayasal Haklar Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Halil’in dava dilekçesinde siyasi amaçlı tutuklandığını ve bu süreçte yaşadığı travma ile mağduriyetleri ayrıntılı şekilde anlattığı belirtildi. Halil ayrıca Trump yönetiminden resmi bir özür talebinde bulundu.Açıklamada, Halil’in “Bu, hesap verebilirliğe doğru atılan ilk adım. Benden çalınan 104 günü hiçbir şey geri getiremez. Travma, eşimden ayrılık, zorla kaçırıldığım için ilk çocuğumun doğumunu kaçırmam” ifadelerine yer verildi.Türk doktora öğrencisi de gözaltına alınmıştıHalil, geçen Mart ayında ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından gözaltına alınmıştı. Yüksek lisans öğrencisinin avukatı, Halil'in yeşil kart sahibi olduğunu ve eşinin ABD vatandaşı olmasına rağmen gözaltına alındığını, yeşil kartının iptal edildiğini duyurmuştu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, “ABD'deki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler” mesajını paylaşmıştı.Tutukluğunu haklı kılacak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle mahkeme, 20 Haziran'da Halil'i serbest bırakmıştı. Aynı dönemde Türk doktora öğrencisi Rümeysa Öztürk, Filistin'e destek sebebiyle gözaltına alınmış, yeterli delil olmadığı gerekçesiyle haftalar sonra serbest bırakılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250509/abdde-gozaltinda-tutulan-rumeysa-ozturkun-serbest-birakilmasina-karar-verildi-1096108314.html

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abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), abd columbia üniversitesi