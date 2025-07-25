https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/tayland-kambocya-sinirinda-umutlu-bekleyis-ateskes-icin-ilk-adim-geldi-1098149694.html

Tayland-Kamboçya sınırında umutlu bekleyiş: Ateşkes için ilk adım geldi

Tayland-Kamboçya sınırında umutlu bekleyiş: Ateşkes için ilk adım geldi

Sputnik Türkiye

Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından gözler bölgedeki diplomatik çabalara çevrildi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Malezya... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T19:11+0300

2025-07-25T19:11+0300

2025-07-25T19:11+0300

dünya

asya & pasifik

tayland

kamboçya

savaş

savaş esiri

savaş uçağı

iç savaş

savaş gemisi

psikolojik savaş

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/19/1098149520_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_df9c09d67fcc95166bd3429cacdb18b1.jpg

Kamboçya, Tayland'la yaşanan sınır çatışmaları sonrası Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in önerdiği ateşkesi kabul etti.Tayland tarafı da ateşkese olumlu yaklaşırken, belirlenen tarih ve saat için erteleme talep etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı ise öneriyi değerlendireceklerini ancak egemenliklerini savunmak zorunda olduklarını açıkladı.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, taraflarla yaptığı görüşmelerde acil ateşkes çağrısı yapmış, her iki ülkenin de süreci değerlendirmeye açık olduklarını ifade etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/tayland-ve-kambocya-sinirinda-catismalar-siddetlendi-en-az-9-sivil-hayatini-kaybetti-sinir-kapilari-1098107079.html

tayland

kamboçya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, tayland, kamboçya, savaş, savaş esiri, savaş uçağı, iç savaş, savaş gemisi, psikolojik savaş