https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/tayland-kambocya-sinirinda-umutlu-bekleyis-ateskes-icin-ilk-adim-geldi-1098149694.html
Tayland-Kamboçya sınırında umutlu bekleyiş: Ateşkes için ilk adım geldi
Tayland-Kamboçya sınırında umutlu bekleyiş: Ateşkes için ilk adım geldi
Sputnik Türkiye
Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından gözler bölgedeki diplomatik çabalara çevrildi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Malezya... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T19:11+0300
2025-07-25T19:11+0300
2025-07-25T19:11+0300
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Kamboçya, Tayland'la yaşanan sınır çatışmaları sonrası Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in önerdiği ateşkesi kabul etti.Tayland tarafı da ateşkese olumlu yaklaşırken, belirlenen tarih ve saat için erteleme talep etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı ise öneriyi değerlendireceklerini ancak egemenliklerini savunmak zorunda olduklarını açıkladı.Malezya Başbakanı Enver İbrahim, taraflarla yaptığı görüşmelerde acil ateşkes çağrısı yapmış, her iki ülkenin de süreci değerlendirmeye açık olduklarını ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/tayland-ve-kambocya-sinirinda-catismalar-siddetlendi-en-az-9-sivil-hayatini-kaybetti-sinir-kapilari-1098107079.html
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asya & pasifik, tayland, kamboçya, savaş, savaş esiri, savaş uçağı, iç savaş, savaş gemisi, psikolojik savaş
asya & pasifik, tayland, kamboçya, savaş, savaş esiri, savaş uçağı, iç savaş, savaş gemisi, psikolojik savaş
Tayland-Kamboçya sınırında umutlu bekleyiş: Ateşkes için ilk adım geldi
Tayland ve Kamboçya arasında yaşanan sınır çatışmalarının ardından gözler bölgedeki diplomatik çabalara çevrildi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet, Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in önerdiği ateşkesi kabul ettiklerini açıkladı. Hun Manet, Tayland tarafının da ateşkese sıcak baktığını ancak belirlenen tarih ve saatin ertelenmesini istediğini belirtti.
Kamboçya, Tayland'la yaşanan sınır çatışmaları sonrası Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in önerdiği ateşkesi kabul etti.
Tayland tarafı da ateşkese olumlu yaklaşırken, belirlenen tarih ve saat için erteleme talep etti. Tayland Dışişleri Bakanlığı ise öneriyi değerlendireceklerini ancak egemenliklerini savunmak zorunda olduklarını açıkladı.
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, taraflarla yaptığı görüşmelerde acil ateşkes çağrısı yapmış, her iki ülkenin de süreci değerlendirmeye açık olduklarını ifade etmişti.