Süper Lig’de oynayan en golcü 10 futbolcu açıklandı
© AA / Ali AtmacaCenk Tosun
© AA / Ali Atmaca
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa süre kala, ligde forma giymeye devam eden en golcü 10 futbolcu belli oldu. Listenin zirvesinde deneyimli golcü Cenk Tosun yer aldı.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 8 Ağustos’ta başlıyor. Büyük heyecan öncesi, ligde aktif olarak forma giyen en golcü 10 futbolcu listesi ve toplam gol sayıları belli oldu. Süper Lig kariyerinde attığı 110 golle listenin zirvesinde Cenk Tosun bulunuyor.
İşte Süper Lig’de halen oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:
10. Umut Nayir – toplam 43 gol
Osmanlıspor, Beşiktaş, Bursaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Konyaspor
Osmanlıspor, Beşiktaş, Bursaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Konyaspor
9. İrfan Can Kahveci – toplam 43 gol
Gençlerbirliği, Başakşehir FK, Fenerbahçe
Gençlerbirliği, Başakşehir FK, Fenerbahçe
8. Deniz Türüç – toplam 46 gol
Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK
Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK
7. Alexandru Maxim – toplam 50 gol
Gaziantep Futbol Kulübü
Gaziantep Futbol Kulübü
6. Mauro Icardi – toplam 51 gol
Galatasaray
Galatasaray
5. Serdar Gürler – toplam 57 gol
Elazığspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir
Elazığspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir
4. Emre Akbaba – toplam 62 gol
Alanyaspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Eyüpspor
Alanyaspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Eyüpspor
3. Mame Thiam – toplam 68 gol
Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor
Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor
2. Edin Visca – toplam 101 gol
Başakşehir FK, Trabzonspor
Başakşehir FK, Trabzonspor
1. Cenk Tosun – toplam 110 gol
Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe
Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe