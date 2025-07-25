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Süper Lig’de oynayan en golcü 10 futbolcu açıklandı
Süper Lig’de oynayan en golcü 10 futbolcu açıklandı
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa süre kala, ligde forma giymeye devam eden en golcü 10 futbolcu belli oldu. Listenin zirvesinde... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T07:34+0300
2025-07-25T07:34+0300
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 8 Ağustos’ta başlıyor. Büyük heyecan öncesi, ligde aktif olarak forma giyen en golcü 10 futbolcu listesi ve toplam gol sayıları belli oldu. Süper Lig kariyerinde attığı 110 golle listenin zirvesinde Cenk Tosun bulunuyor.İşte Süper Lig’de halen oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:10. Umut Nayir – toplam 43 golOsmanlıspor, Beşiktaş, Bursaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Konyaspor9. İrfan Can Kahveci – toplam 43 golGençlerbirliği, Başakşehir FK, Fenerbahçe8. Deniz Türüç – toplam 46 golKayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK7. Alexandru Maxim – toplam 50 golGaziantep Futbol Kulübü6. Mauro Icardi – toplam 51 golGalatasaray5. Serdar Gürler – toplam 57 golElazığspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir4. Emre Akbaba – toplam 62 golAlanyaspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Eyüpspor3. Mame Thiam – toplam 68 golKasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor2. Edin Visca – toplam 101 golBaşakşehir FK, Trabzonspor1. Cenk Tosun – toplam 110 golGaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe
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Süper Lig’de oynayan en golcü 10 futbolcu açıklandı

07:34 25.07.2025
© AA / Ali AtmacaCenk Tosun
Cenk Tosun - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA / Ali Atmaca
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Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonunun başlamasına kısa süre kala, ligde forma giymeye devam eden en golcü 10 futbolcu belli oldu. Listenin zirvesinde deneyimli golcü Cenk Tosun yer aldı.
Trendyol Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 8 Ağustos’ta başlıyor. Büyük heyecan öncesi, ligde aktif olarak forma giyen en golcü 10 futbolcu listesi ve toplam gol sayıları belli oldu. Süper Lig kariyerinde attığı 110 golle listenin zirvesinde Cenk Tosun bulunuyor.
İşte Süper Lig’de halen oynayan ve en çok gol atan 10 futbolcu:
10. Umut Nayir – toplam 43 gol
Osmanlıspor, Beşiktaş, Bursaspor, Giresunspor, Ümraniyespor, Pendikspor, Konyaspor
9. İrfan Can Kahveci – toplam 43 gol
Gençlerbirliği, Başakşehir FK, Fenerbahçe
8. Deniz Türüç – toplam 46 gol
Kayserispor, Fenerbahçe, Başakşehir FK
7. Alexandru Maxim – toplam 50 gol
Gaziantep Futbol Kulübü
6. Mauro Icardi – toplam 51 gol
Galatasaray
5. Serdar Gürler – toplam 57 gol
Elazığspor, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Osmanlıspor, Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Başakşehir
4. Emre Akbaba – toplam 62 gol
Alanyaspor, Galatasaray, Adana Demirspor, Eyüpspor
3. Mame Thiam – toplam 68 gol
Kasımpaşa, Fenerbahçe, Kayserispor, Pendikspor, Eyüpspor
2. Edin Visca – toplam 101 gol
Başakşehir FK, Trabzonspor
1. Cenk Tosun – toplam 110 gol
Gaziantep FK, Beşiktaş, Fenerbahçe
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