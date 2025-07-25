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Sırp teoloji uzmanı: Paşinyan yeni bir Ermeni kimliği oluşturmak istiyor
Sırp teoloji uzmanı: Paşinyan yeni bir Ermeni kimliği oluşturmak istiyor
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Sırp teoloji uzmanı Darko Djogo, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kilise ve toplumun eski yönlerini ortadan kaldırarak yeni bir Ermeni kimliği oluşturmak... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
ermenistan başbakanı nikol paşinyan
kilise
samvel karapetyan
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Doğu Saraybosna'daki Aziz Vasily Ostrozski Üniversitesi Ortodoks Teoloji Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Darko Djogo, Ermenistan'da Samvel Karapetyan davası ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ilişkin durumu Sputnik’e değerlendirdi:
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ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kilise, samvel karapetyan, ukrayna
ermenistan, ermenistan başbakanı nikol paşinyan, kilise, samvel karapetyan, ukrayna

Sırp teoloji uzmanı: Paşinyan yeni bir Ermeni kimliği oluşturmak istiyor

22:33 25.07.2025
© AP Photo / Tigran MehrabyanErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan,
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Tigran Mehrabyan
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Sırp teoloji uzmanı Darko Djogo, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın kilise ve toplumun eski yönlerini ortadan kaldırarak yeni bir Ermeni kimliği oluşturmak istediğini belirtti.
Doğu Saraybosna'daki Aziz Vasily Ostrozski Üniversitesi Ortodoks Teoloji Fakültesi öğretim görevlisi Prof. Dr. Darko Djogo, Ermenistan'da Samvel Karapetyan davası ve Ermeni Apostolik Kilisesi'ne ilişkin durumu Sputnik’e değerlendirdi:

Paşinyan yeni bir Ermeni kimliği oluşturma projesini sürdürüyor ve bu projede, muhtemelen kendini, kilise ve toplumun eski, unutulmuş veya anlaşılması zor yönlerini ortadan kaldırarak, bunların yerine sözde ‘anlaşılır’ olan şeyleri koyan bir reformcu olarak görüyor.

Paşinyan bunu, yalnızca iktidarını ve eylemlerini haklı çıkarmak için yapıyor. Bu nedenle Ermeni Apostolik Kilisesi'nin tüzüğünü değiştirmeyi önerdi, bu da Başpatrik 2. Garegin’i görevden almasına olanak tanıyacaktı. Paşinyan, tüzüğü değiştirme gerekçesini, kilise tüzüğünün sözde ‘anlaşılmaz bir dilde’ yazılmış olduğuna dayandırıyor.

4. yüzyılın ortalarından günümüze kadar bu, Ermenistan'ın klasik, liturjik ve idari dili olmuştur. Geçmişle sürekliliği korumaya çalışan bir kültür ve halkta, kilise belgelerinin bu dilde yazılması son derece mantıklıdır.

Paşinyan, sözde ‘dil ve kilisenin demokratikleştirilmesi’ bahanesiyle aslında gerçek niyetini gizlemek istiyor. Yeni karar alma sisteminde başrolü Ermenistan devleti, yani onun şahsi iktidarı oynamalı, bu patrik seçimlerini ve yeni Ermeni kimliğinin oluşumunu da içeriyor.

Benzer bir durum Ukrayna'da kilise Slavcası dilinde de yaşandı. Kilisenin Ukraynalaştırılmasının ilk adımlarından biri, kanonik kiliselerin ele geçirilmesi ya da bütün cemaatlerin işgal edilmesiydi. İlk olarak Kilise Slavcasına darbe vuruldu, Ukraynalaştırma ve sözde demokratikleşme gerçekleştirildi, asırlık hukuk ve dil kurumları yıkıldı, yeni bir şey getirilmek istendi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
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