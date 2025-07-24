https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/lubnanli-uzman-pasinyan-diktatorluk-pesinde-kosuyor-1098114478.html

Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor

Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor

Sputnik Türkiye

Ermenistan’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Derderian, meselenin artık Ermeni kimliği ve ülkenin haritadaki varlığı olduğunu belirtti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye

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Ermeni asıllı Lübnanlı Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derderian, Sputnik’e açıklmasında Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.Derderian, “Durum giderek karmaşıklaşıyor ve bugün artık mesele sadece (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın eylemleri değil, Ermeni kimliği, aidiyeti ve hatta Ermenistan'ın haritadaki varlığı için verilen mücadele. Başbakan'a ‘hayır’ diyen herkes tutuklanıyor” ifadesini kullandı.Muhalefetin, bu faşist politikaya son vermek için birleşmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Kimse kiliseyi Ermeni halkından koparamaz, ne Nikol Paşinyan ne de savunduğu Batılı fikirler” diye kaydetti.Sorunların Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle başladığını dile getiren Derderian, sözlerini şöyle sürdürdü:

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