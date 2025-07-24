https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/lubnanli-uzman-pasinyan-diktatorluk-pesinde-kosuyor-1098114478.html
Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor
Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Derderian, meselenin artık Ermeni kimliği ve ülkenin haritadaki varlığı olduğunu belirtti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:45+0300
2025-07-24T12:45+0300
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Ermeni asıllı Lübnanlı Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derderian, Sputnik’e açıklmasında Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.Derderian, “Durum giderek karmaşıklaşıyor ve bugün artık mesele sadece (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın eylemleri değil, Ermeni kimliği, aidiyeti ve hatta Ermenistan'ın haritadaki varlığı için verilen mücadele. Başbakan'a ‘hayır’ diyen herkes tutuklanıyor” ifadesini kullandı.Muhalefetin, bu faşist politikaya son vermek için birleşmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Kimse kiliseyi Ermeni halkından koparamaz, ne Nikol Paşinyan ne de savunduğu Batılı fikirler” diye kaydetti.Sorunların Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle başladığını dile getiren Derderian, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/trump-avrupa-ukraynaya-saglanan-silahin-parasini-uc-yil-once-abdye-odemeliydi-1098113231.html
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ermenistan, nikol paşinyan, abd, fransa, kilise
ermenistan, nikol paşinyan, abd, fransa, kilise
Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor
12:45 24.07.2025 (güncellendi: 13:10 24.07.2025)
Ermenistan’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Derderian, meselenin artık Ermeni kimliği ve ülkenin haritadaki varlığı olduğunu belirtti.
Ermeni asıllı Lübnanlı Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derderian, Sputnik’e açıklmasında Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.
Derderian, “Durum giderek karmaşıklaşıyor ve bugün artık mesele sadece (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın eylemleri değil, Ermeni kimliği, aidiyeti ve hatta Ermenistan'ın haritadaki varlığı için verilen mücadele. Başbakan'a ‘hayır’ diyen herkes tutuklanıyor” ifadesini kullandı.
Muhalefetin, bu faşist politikaya son vermek için birleşmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Kimse kiliseyi Ermeni halkından koparamaz, ne Nikol Paşinyan ne de savunduğu Batılı fikirler” diye kaydetti.
Sorunların Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle başladığını dile getiren Derderian, sözlerini şöyle sürdürdü:
Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor, kilise karşıtı bir politika uyguluyor, ABD ve Avrupa ile anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bu tür işbirliklerine karşı değiliz, ancak tarihimizi unutma pahasına ABD veya Fransa ile anlaşmalar imzalamak doğru değil. ABD veya AB çıkarları uğruna Ermeni topraklarını feda etmek kabul edilemez. Paşinyan ülkesini jeopolitik ve jeostratejik bir çöküşe sürüklüyor ve hepimiz Ukrayna'da neler olduğunu ve Batı'nın Zelenskiy'e nasıl davrandığını gayet iyi görüyoruz.