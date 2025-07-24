Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/lubnanli-uzman-pasinyan-diktatorluk-pesinde-kosuyor-1098114478.html
Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor
Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor
Sputnik Türkiye
Ermenistan’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Derderian, meselenin artık Ermeni kimliği ve ülkenin haritadaki varlığı olduğunu belirtti. 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T12:45+0300
2025-07-24T13:10+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
abd
fransa
kilise
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096518950_0:0:2795:1572_1920x0_80_0_0_900278f9ee61e7cf873eb2b7524ee461.jpg
Ermeni asıllı Lübnanlı Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derderian, Sputnik’e açıklmasında Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.Derderian, “Durum giderek karmaşıklaşıyor ve bugün artık mesele sadece (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın eylemleri değil, Ermeni kimliği, aidiyeti ve hatta Ermenistan'ın haritadaki varlığı için verilen mücadele. Başbakan'a ‘hayır’ diyen herkes tutuklanıyor” ifadesini kullandı.Muhalefetin, bu faşist politikaya son vermek için birleşmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Kimse kiliseyi Ermeni halkından koparamaz, ne Nikol Paşinyan ne de savunduğu Batılı fikirler” diye kaydetti.Sorunların Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle başladığını dile getiren Derderian, sözlerini şöyle sürdürdü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/trump-avrupa-ukraynaya-saglanan-silahin-parasini-uc-yil-once-abdye-odemeliydi-1098113231.html
ermenistan
abd
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/1a/1096518950_78:0:2563:1864_1920x0_80_0_0_015a77c002e20433493a9c6c4e037174.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ermenistan, nikol paşinyan, abd, fransa, kilise
ermenistan, nikol paşinyan, abd, fransa, kilise

Lübnanlı uzman: Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor

12:45 24.07.2025 (güncellendi: 13:10 24.07.2025)
© Sputnik / Aleksandr KryajevErmenistan Başbakanı Nikol Paşinyan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© Sputnik / Aleksandr Kryajev
Abone ol
Ermenistan’daki durumun giderek kötüleştiğine dikkat çeken Derderian, meselenin artık Ermeni kimliği ve ülkenin haritadaki varlığı olduğunu belirtti.
Ermeni asıllı Lübnanlı Ortadoğu ve Kafkasya uzmanı Youssef Derderian, Sputnik’e açıklmasında Ermenistan’daki durumu değerlendirdi.
Derderian, “Durum giderek karmaşıklaşıyor ve bugün artık mesele sadece (Ermenistan Başbakanı Nikol) Paşinyan'ın eylemleri değil, Ermeni kimliği, aidiyeti ve hatta Ermenistan'ın haritadaki varlığı için verilen mücadele. Başbakan'a ‘hayır’ diyen herkes tutuklanıyor” ifadesini kullandı.
Muhalefetin, bu faşist politikaya son vermek için birleşmesi gerektiğini söyleyen uzman, “Kimse kiliseyi Ermeni halkından koparamaz, ne Nikol Paşinyan ne de savunduğu Batılı fikirler” diye kaydetti.
Sorunların Paşinyan’ın iktidara gelmesiyle başladığını dile getiren Derderian, sözlerini şöyle sürdürdü:
Paşinyan diktatörlük peşinde koşuyor, kilise karşıtı bir politika uyguluyor, ABD ve Avrupa ile anlaşmalar yapmaya çalışıyor. Bu tür işbirliklerine karşı değiliz, ancak tarihimizi unutma pahasına ABD veya Fransa ile anlaşmalar imzalamak doğru değil. ABD veya AB çıkarları uğruna Ermeni topraklarını feda etmek kabul edilemez. Paşinyan ülkesini jeopolitik ve jeostratejik bir çöküşe sürüklüyor ve hepimiz Ukrayna'da neler olduğunu ve Batı'nın Zelenskiy'e nasıl davrandığını gayet iyi görüyoruz.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Trump: Avrupa, Ukrayna’ya sağlanan silahın parasını üç yıl önce ABD’ye ödemeliydi
12:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала