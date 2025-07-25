SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş sistemi değişiyor

“Emekli sandığı emeklisi olanların zam farkları daha bugün yattı. Emekli maaş sisteminde değişiklikler yapılacağına dair açıklama geldi. Emekli maaşları gittikçe düşüyor. Yeni sistemin özeti şöyle olacak, ne kadar prim ödersen o kadar maaş alırsın dönemi oluşturulmak isteniyor. Taban aylık sisteminin kaldırılması gerekiyor. Aradaki farkın bir karşılığı olması gerekiyor. 3 yıl çalış 30 yıl maaş al dönemi bitmeli, bitecektir diye de umuyorum. Bundan sonra emekli olacaklar için düzenleme gelecektir diye de bekliyoruz. Hangi prim üzerinden yatırıldıysa buna göre emekli maaşı verilmesi gerekiyor. Patron priminizi düşük gösteriyorsa yine patron kazanıyor. Sistemin daha adaletli hale gelmesinin sağlanacağı söyleniyor. Çözüm önerisi ise emekli ve işçi dernekleri üzerinden geldi.”