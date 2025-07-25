https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sgk-uzmani-melis-elmen-anlatti-emekli-maas-sistemi-degisiyor-1098147806.html
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş sistemi değişiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş sistemi değişiyor
Sputnik Türkiye
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, emekli maaş sisteminde yaşanacak değişiklikleri anlattı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:32+0300
2025-07-25T17:32+0300
2025-07-25T17:32+0300
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Emekli maaşlarında adalet sağlanması için prim gününe göre maaş düzenlemesi gündemde.Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, değişmesi beklenen emekli maaş sistemine değindi. Yeni sistemin nasıl olacağını anlatan Elmen, şu ifadeleri kullandı:
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Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Melis Elmen
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090648251_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ab8cc7e8c68d0fcbcc6464aa954285e7.jpg
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SGK Uzmanı Melis Elmen anlattı: Emekli maaş sistemi değişiyor
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki hazırlayıp sunduğu Çalışma Hayatım programında bugün, emekli maaş sisteminde yaşanacak değişiklikleri anlattı.
Emekli maaşlarında adalet sağlanması için prim gününe göre maaş düzenlemesi gündemde.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, değişmesi beklenen emekli maaş sistemine değindi. Yeni sistemin nasıl olacağını anlatan Elmen, şu ifadeleri kullandı:
“Emekli sandığı emeklisi olanların zam farkları daha bugün yattı. Emekli maaş sisteminde değişiklikler yapılacağına dair açıklama geldi. Emekli maaşları gittikçe düşüyor. Yeni sistemin özeti şöyle olacak, ne kadar prim ödersen o kadar maaş alırsın dönemi oluşturulmak isteniyor. Taban aylık sisteminin kaldırılması gerekiyor. Aradaki farkın bir karşılığı olması gerekiyor. 3 yıl çalış 30 yıl maaş al dönemi bitmeli, bitecektir diye de umuyorum. Bundan sonra emekli olacaklar için düzenleme gelecektir diye de bekliyoruz. Hangi prim üzerinden yatırıldıysa buna göre emekli maaşı verilmesi gerekiyor. Patron priminizi düşük gösteriyorsa yine patron kazanıyor. Sistemin daha adaletli hale gelmesinin sağlanacağı söyleniyor. Çözüm önerisi ise emekli ve işçi dernekleri üzerinden geldi.”