https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/selcuk-bayraktar-duyurdu-yerli-mesajlasma-uygulamasi-geliyor-1098151044.html
Selçuk Bayraktar duyurdu: Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor
Selçuk Bayraktar duyurdu: Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor
Sputnik Türkiye
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulamasının ardından, yerli mesajlaşma uygulamasının da yakında piyasaya çıkacağını sosyal... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T22:51+0300
2025-07-25T22:51+0300
2025-07-25T22:51+0300
türki̇ye
selçuk bayraktar
türkiye
yerli
yerli malı
yerli üretim
yerli ve milli ürünler
mesajlaşma
sms savunma sanayi
sms
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Selçuk Bayraktar, yerli mesajlaşma uygulamasının hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını duyurdu.Sosyal medyada bir kullanıcının “Abi bize mesajlaşma uygulaması yap” mesajını alıntılayan Bayraktar, “O da hazır, kullanıyoruz hatta… yakındır…” sözleriyle, yerli mesajlaşma uygulamasının geliştirilip iç kullanımda olduğunu duyurdu.Kısa süre önce kullanıma sunulan yerli sosyal medya uygulaması ise kullanıcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede birinci sıraya yükseldi. Yeni mesajlaşma uygulamasının ne zaman tüm kullanıcılarla buluşacağı ise merak konusu oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240806/fahrettin-altundan-yerli-ve-milli-sosyal-medya-cagrisi-karsimizda-dijital-diktatorler-var-1086536769.html
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selçuk bayraktar, türkiye, yerli, yerli malı, yerli üretim, yerli ve milli ürünler, mesajlaşma, sms savunma sanayi, sms
selçuk bayraktar, türkiye, yerli, yerli malı, yerli üretim, yerli ve milli ürünler, mesajlaşma, sms savunma sanayi, sms
Selçuk Bayraktar duyurdu: Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulamasının ardından, yerli mesajlaşma uygulamasının da yakında piyasaya çıkacağını sosyal medya hesabından duyurdu.
Selçuk Bayraktar, yerli mesajlaşma uygulamasının hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını duyurdu.
Sosyal medyada bir kullanıcının “Abi bize mesajlaşma uygulaması yap” mesajını alıntılayan Bayraktar, “O da hazır, kullanıyoruz hatta… yakındır…” sözleriyle, yerli mesajlaşma uygulamasının geliştirilip iç kullanımda olduğunu duyurdu.
Kısa süre önce kullanıma sunulan yerli sosyal medya uygulaması ise kullanıcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede birinci sıraya yükseldi. Yeni mesajlaşma uygulamasının ne zaman tüm kullanıcılarla buluşacağı ise merak konusu oldu.