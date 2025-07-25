https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/selcuk-bayraktar-duyurdu-yerli-mesajlasma-uygulamasi-geliyor-1098151044.html

Selçuk Bayraktar duyurdu: Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor

Selçuk Bayraktar duyurdu: Yerli mesajlaşma uygulaması geliyor

Sputnik Türkiye

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, yerli sosyal medya uygulamasının ardından, yerli mesajlaşma uygulamasının da yakında piyasaya çıkacağını sosyal... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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Selçuk Bayraktar, yerli mesajlaşma uygulamasının hazır olduğunu ve yakında kullanıma sunulacağını duyurdu.Sosyal medyada bir kullanıcının “Abi bize mesajlaşma uygulaması yap” mesajını alıntılayan Bayraktar, “O da hazır, kullanıyoruz hatta… yakındır…” sözleriyle, yerli mesajlaşma uygulamasının geliştirilip iç kullanımda olduğunu duyurdu.Kısa süre önce kullanıma sunulan yerli sosyal medya uygulaması ise kullanıcıların yoğun ilgisiyle kısa sürede birinci sıraya yükseldi. Yeni mesajlaşma uygulamasının ne zaman tüm kullanıcılarla buluşacağı ise merak konusu oldu.

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