https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sakarya-bilecik-eskisehir-afyonkarahisar-ve-karabuk-orman-yanginlarinda-son-durum-1098128965.html
Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum
Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum
Sputnik Türkiye
Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan yangınla Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki orman yangınları sürüyor. İzmir Gaziemir... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T08:53+0300
2025-07-25T08:53+0300
2025-07-25T08:53+0300
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ovacık
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sakarya
orman genel müdürlüğü
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Alevlerle mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) açıklamasına göre İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'İn Şehitkamil ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Sakarya'nın Geyve (3 nokta), Karabük'ün Ovacık, Bilecik'in Gölpazarı, Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınlarda enerji düşürüldü. Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.Karabük: Eş zamanlı iki yangın aynı anda başladıSafranbolu ve Ovacık'ta çıkan orman yangınında alevlerle mücadele devam ediyor. Son durumu dün gece (24 Temmuz) paylaşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz 14 köyün tahliye edildiğini belirtti.Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda salı günü (22 Temmuz) çıkan yangın yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındıktan sonra Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde başlayan orman yangının rüzgarın da etkisiyle Merkez ve Ovacık ilçelerinin belli köylerine yayıldığını aktaran Yavuz, arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zaman zaman zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti. Vali Yavuz:Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale devam ediyorSakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülme çalışması devam ediyor.Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan yangın, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaştı. Yol kapanmıştıŞiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.Eskişehir'de başlayan ve Afyon'a sıçrayan yangına müdahale devam ediyorEskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İki kentte de yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.Gaziantep, Şehitkamil kontrol altındaGaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu kontrol altındaTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.İzmir Gaziemir kontrol altındaİzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 5 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kibris-yangininda-2-kisi-hayatini-kaybetti-uluslararasi-destek-talep-edildi-1098125860.html
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ovacık, bilecik, sakarya, orman genel müdürlüğü, orman yangını
ovacık, bilecik, sakarya, orman genel müdürlüğü, orman yangını
Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum
Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan yangınla Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki orman yangınları sürüyor. İzmir Gaziemir, Bilecik Gölpazarı ve Bolu Mudurnu’daki yangınlar söndürüldü. AFAD, 5 ilde toplam 2 bin 619 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.
Alevlerle mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) açıklamasına göre İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'İn Şehitkamil ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı.
Sakarya'nın Geyve (3 nokta), Karabük'ün Ovacık, Bilecik'in Gölpazarı, Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınlarda enerji düşürüldü.
Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.
Karabük: Eş zamanlı iki yangın aynı anda başladı
Safranbolu ve Ovacık'ta çıkan orman yangınında alevlerle mücadele devam ediyor. Son durumu dün gece (24 Temmuz) paylaşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz 14 köyün tahliye edildiğini belirtti.
Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda salı günü (22 Temmuz) çıkan yangın yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındıktan sonra Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde başlayan orman yangının rüzgarın da etkisiyle Merkez ve Ovacık ilçelerinin belli köylerine yayıldığını aktaran Yavuz, arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zaman zaman zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti. Vali Yavuz:
"Zaman zaman kontrol ettiğimiz alanlar oldu. Ama ters esen rüzgarlar nedeniyle maalesef kaçırdığımız noktalar da oldu. Tabii bizim şanssızlığımız ve talihsizliğimiz neredeyse eş zamanlı iki yangının aynı anda başlamış olması."
Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale devam ediyor
Sakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülme çalışması devam ediyor.
Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan yangın, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaştı.
Şiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.
Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.
Eskişehir'de başlayan ve Afyon'a sıçrayan yangına müdahale devam ediyor
Eskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İki kentte de yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Gaziantep, Şehitkamil kontrol altında
Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu kontrol altında
Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.
İzmir Gaziemir kontrol altında
İzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 5 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.