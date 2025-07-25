https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/sakarya-bilecik-eskisehir-afyonkarahisar-ve-karabuk-orman-yanginlarinda-son-durum-1098128965.html

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum

Sakarya, Bilecik, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Karabük orman yangınlarında son durum

Sputnik Türkiye

Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar’a sıçrayan yangınla Karabük’ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerindeki orman yangınları sürüyor. İzmir Gaziemir... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T08:53+0300

2025-07-25T08:53+0300

2025-07-25T08:53+0300

türki̇ye

ovacık

bilecik

sakarya

orman genel müdürlüğü

orman yangını

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Alevlerle mücadele devam ediyor. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) açıklamasına göre İzmir'in Gaziemir ve Gaziantep'İn Şehitkamil ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Sakarya'nın Geyve (3 nokta), Karabük'ün Ovacık, Bilecik'in Gölpazarı, Bolu'nun Mudurnu ilçelerindeki yangınlarda enerji düşürüldü. Eskişehir'in Seyitgazi ve Karabük'ün Safranbolu ilçelerinde yangına müdahalenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, "Toplam 10 ayrı noktada devam eden yangınları kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor" bilgisi paylaşıldı.Karabük: Eş zamanlı iki yangın aynı anda başladıSafranbolu ve Ovacık'ta çıkan orman yangınında alevlerle mücadele devam ediyor. Son durumu dün gece (24 Temmuz) paylaşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz 14 köyün tahliye edildiğini belirtti.Merkeze bağlı Burunsuz köyü Cildikısık mevkisindeki ormanlık alanda salı günü (22 Temmuz) çıkan yangın yaklaşık 17 saatte kontrol altına alındıktan sonra Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyünde başlayan orman yangının rüzgarın da etkisiyle Merkez ve Ovacık ilçelerinin belli köylerine yayıldığını aktaran Yavuz, arazinin engebeli olması nedeniyle müdahalede zaman zaman zorluklarla karşılaşıldığını kaydetti. Vali Yavuz:Sakarya'dan Bilecik'e sıçrayan yangına müdahale devam ediyorSakarya'nın Geyve ilçesinde başlayıp Bilecik'e ulaşan, büyük oranda kontrol altına alındıktan sonra rüzgarın etkisiyle yeniden büyüyen orman yangını söndürülme çalışması devam ediyor.Geyve'nin Hacılar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 20 Temmuz'da başlayan yangın, bir gün sonra Bilecik'in Osmaneli ilçesine ulaştı. Yol kapanmıştıŞiddetli rüzgarın etkisiyle yer yer alevlerin yeniden yükseldiği bölgede, sabah saatlerinde ulaşıma açılan Sakarya-Bilecik kara yolunun Mekece-Vezirhan arası, orman yangını nedeniyle yeniden geçici olarak trafiğe kapatıldı. Yolu kullanmak isteyenler, alternatif güzergahlara yönlendiriliyor.Bilecik tarafındaki Kızılöz, Büyükyenice, Kazancı, Borcak, Medetli, Ciciler ve Selçik köyleri tahliye edilmişti.Eskişehir'de başlayan ve Afyon'a sıçrayan yangına müdahale devam ediyorEskişehir’in Seyitgazi ilçesindeki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Büyükyayla Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alandan Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyüne sıçrayan yangına müdahale ediliyor. İki kentte de yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.Gaziantep, Şehitkamil kontrol altındaGaziantep'in Şehitkamil ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kırsal Cerityeniyapan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu kontrol altındaTarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından Bilecik'in Gölpazarı ve Bolu'nun Mudurnu ilçelerinde devam eden yangınların kontrol altına alındığı bildirildi.İzmir Gaziemir kontrol altındaİzmir'in Gaziemir ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin 5 saatlik çalışmalarının ardından kontrol altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kibris-yangininda-2-kisi-hayatini-kaybetti-uluslararasi-destek-talep-edildi-1098125860.html

türki̇ye

ovacık

bilecik

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ovacık, bilecik, sakarya, orman genel müdürlüğü, orman yangını