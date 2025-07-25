https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kibris-yangininda-2-kisi-hayatini-kaybetti-uluslararasi-destek-talep-edildi-1098125860.html
Kıbrıs yangınında 2 kişi hayatını kaybetti: Uluslararası destek talep edildi
Kıbrıs yangınında 2 kişi hayatını kaybetti: Uluslararası destek talep edildi
Sputnik Türkiye
Güney Kıbrıs’ın liman kenti Limasol’un kuzeyindeki orman yangınları kontrolden çıktı. Souni bölgesinde başlayan yangında alevler arasında araçlarında mahsur... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:02+0300
2025-07-25T00:02+0300
2025-07-25T00:02+0300
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Kıbrıs'ın Limasol kentinde çıkan orman yangınlarında en az iki kişi hayatını kaybetti.Souni bölgesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Alevler arasında araçlarında mahsur kalan iki kişi hayatını kaybetti. Polis, cesetlerin köy yolunda yanmış bir araç içinde bulunduğunu açıkladı. Yangında şu ana kadar 100 kilometrekarelik alan içinde onlarca ev ve tarım arazisinin kül olduğu ifade edildi.Yetkililer, can kaybını önlemek amacıyla 16 köy, üç kamp alanı ve birkaç gençlik kampını tahliye etti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, radyoda yaptığı açıklamada “Durum çok zor” ifadelerini kullandı. Yerel basın, birçok kişinin panik içinde evlerini terk ettiğini aktardı.Yangınlarda en az 16 kişinin yaralandığı ve Limasol’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Kıbrıs yönetimi, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerden yardım talebinde bulundu. İspanya ve Ürdün’den yangın söndürme uçaklarının bölgeye sevk edildiği açıklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kuzey-kibrista-sicak-hava-nedeniyle-calismak-yasaklandi-1098100211.html
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avrupa, güney kıbrıs, avrupa birliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
avrupa, güney kıbrıs, avrupa birliği, yangın, yangın söndürme, yangın helikopteri, yangın söndürme tüpü, yangın alarmı, yangın felaketi
Kıbrıs yangınında 2 kişi hayatını kaybetti: Uluslararası destek talep edildi
Güney Kıbrıs’ın liman kenti Limasol’un kuzeyindeki orman yangınları kontrolden çıktı. Souni bölgesinde başlayan yangında alevler arasında araçlarında mahsur kalan iki kişi hayatını kaybetti. Rum yönetimi, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerden yardım talebinde bulundu.
Kıbrıs'ın Limasol kentinde çıkan orman yangınlarında en az iki kişi hayatını kaybetti.
Souni bölgesinde başlayan yangın, şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayıldı. Alevler arasında araçlarında mahsur kalan iki kişi hayatını kaybetti. Polis, cesetlerin köy yolunda yanmış bir araç içinde bulunduğunu açıkladı. Yangında şu ana kadar 100 kilometrekarelik alan içinde onlarca ev ve tarım arazisinin kül olduğu ifade edildi.
Yetkililer, can kaybını önlemek amacıyla 16 köy, üç kamp alanı ve birkaç gençlik kampını tahliye etti. Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, radyoda yaptığı açıklamada “Durum çok zor” ifadelerini kullandı. Yerel basın, birçok kişinin panik içinde evlerini terk ettiğini aktardı.
Yangınlarda en az 16 kişinin yaralandığı ve Limasol’daki hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi. Kıbrıs yönetimi, Avrupa Birliği ve komşu ülkelerden yardım talebinde bulundu. İspanya ve Ürdün’den yangın söndürme uçaklarının bölgeye sevk edildiği açıklandı.