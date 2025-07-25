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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1098139451.html
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede
Sputnik Türkiye
Donbass ve Ukrayna topraklarında Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi sürdürüyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T13:23+0300
2025-07-25T13:23+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
donbass
kremlin
rusya savunma bakanlığı
kinjal
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere son bir hafta içinde 10 grup bombardımanı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlık, söz konusu bombardımanların 3'ünde Kinjal hipersonik füzelerinin kullanıldığını vurguladı.📍Bakanlığın harekatın son bir haftasına ilişkin açıklamasında öne çıkanlar:🪖Rus ordusu, 3'ü Kinjal hipersonik füzeleriyle olmak üzere 10 grup bombardımanı gerçekleştirdi🪖Ukrayna'daki savunma sanayi işletmeleri ve askeri altyapı imha edildi🪖SİHA montaj ve depolama noktaları bombalandı🪖Askerlik bölge şubeleri, yakıt, top ve füze, mühimmat depoları havaya uçuruldu🪖7 gün içinde 5 yerleşim birimi ele geçirildi🪖8 bin 650 Ukrayna askeri öldürüldü🪖ABD yapımı Patriot füzelerine ait 4 fırlatma rampası imha edildi🪖ABD yapımı AN/MPQ-65 çok fonksiyonlu radar istasyonu vuruldu
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html
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ukrayna, donbass, kremlin, rusya savunma bakanlığı, kinjal
ukrayna, donbass, kremlin, rusya savunma bakanlığı, kinjal

Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede

13:23 25.07.2025
© AP PhotoMiG-31K
MiG-31K - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo
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Donbass ve Ukrayna topraklarında Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere son bir hafta içinde 10 grup bombardımanı düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlık, söz konusu bombardımanların 3'ünde Kinjal hipersonik füzelerinin kullanıldığını vurguladı.
📍Bakanlığın harekatın son bir haftasına ilişkin açıklamasında öne çıkanlar:

🪖Rus ordusu, 3'ü Kinjal hipersonik füzeleriyle olmak üzere 10 grup bombardımanı gerçekleştirdi

🪖Ukrayna'daki savunma sanayi işletmeleri ve askeri altyapı imha edildi

🪖SİHA montaj ve depolama noktaları bombalandı

🪖Askerlik bölge şubeleri, yakıt, top ve füze, mühimmat depoları havaya uçuruldu

🪖7 gün içinde 5 yerleşim birimi ele geçirildi

🪖8 bin 650 Ukrayna askeri öldürüldü

🪖ABD yapımı Patriot füzelerine ait 4 fırlatma rampası imha edildi

🪖ABD yapımı AN/MPQ-65 çok fonksiyonlu radar istasyonu vuruldu
Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: Putin-Zelenskiy görüşmesi, çözüm sürecine noktayı koymalı
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