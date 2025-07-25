https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ozel-askeri-harekat-suruyor-kinjal-hipersonik-fuzeleri-yine-devrede-1098139451.html

Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede

Özel askeri harekat sürüyor: Kinjal hipersonik füzeleri yine devrede

Sputnik Türkiye

Donbass ve Ukrayna topraklarında Kremlin tarafından koyulan hedeflere ulaşmak için faaliyetlerine devam eden Rus ordusu, düşmana ağır darbe vermeyi sürdürüyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T13:23+0300

2025-07-25T13:23+0300

2025-07-25T13:23+0300

ukrayna kri̇zi̇

ukrayna

donbass

kremlin

rusya savunma bakanlığı

kinjal

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki askeri hedeflere son bir hafta içinde 10 grup bombardımanı düzenlendiğini duyurdu.Bakanlık, söz konusu bombardımanların 3'ünde Kinjal hipersonik füzelerinin kullanıldığını vurguladı.📍Bakanlığın harekatın son bir haftasına ilişkin açıklamasında öne çıkanlar:🪖Rus ordusu, 3'ü Kinjal hipersonik füzeleriyle olmak üzere 10 grup bombardımanı gerçekleştirdi🪖Ukrayna'daki savunma sanayi işletmeleri ve askeri altyapı imha edildi🪖SİHA montaj ve depolama noktaları bombalandı🪖Askerlik bölge şubeleri, yakıt, top ve füze, mühimmat depoları havaya uçuruldu🪖7 gün içinde 5 yerleşim birimi ele geçirildi🪖8 bin 650 Ukrayna askeri öldürüldü🪖ABD yapımı Patriot füzelerine ait 4 fırlatma rampası imha edildi🪖ABD yapımı AN/MPQ-65 çok fonksiyonlu radar istasyonu vuruldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html

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ukrayna, donbass, kremlin, rusya savunma bakanlığı, kinjal