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ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 6 Temmuz’da gerçekleştirilen 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
sonuç
ösym
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını duyurdu. Sınavın değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu.Sonuçlar ÖSYM sitesindeAdaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulaması için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/nem-istanbulu-esir-aldi-ilce-ilce-hissedilen-sicakliklar-aciklandi-1098131151.html
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2025-ales/2 sonuçları, ales sonuç sorgulama, ösym sınav sonucu, ales puanı nereden öğrenilir, ales resmi açıklama, ales sonuç sayfası
2025-ales/2 sonuçları, ales sonuç sorgulama, ösym sınav sonucu, ales puanı nereden öğrenilir, ales resmi açıklama, ales sonuç sayfası

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

10:29 25.07.2025 (güncellendi: 10:32 25.07.2025)
© AAALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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ÖSYM, 6 Temmuz’da gerçekleştirilen 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını duyurdu. Sınavın değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu.

Sonuçlar ÖSYM sitesinde

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulaması için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor.
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