https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/osym-duyurdu-ales-sonuclari-aciklandi-1098132885.html

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

ÖSYM duyurdu: ALES sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

ÖSYM, 6 Temmuz’da gerçekleştirilen 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C. kimlik... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T10:29+0300

2025-07-25T10:29+0300

2025-07-25T10:32+0300

türki̇ye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

sonuç

ösym

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 6 Temmuz 2025 tarihinde yapılan 2025-ALES/2 sınavının sonuçlarını duyurdu. Sınavın değerlendirme süreci tamamlanarak adayların erişimine sunuldu.Sonuçlar ÖSYM sitesindeAdaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi üzerinden ulaşabilecek. Sonuç sorgulaması için T.C. kimlik numarası ve ÖSYM aday şifresi gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/nem-istanbulu-esir-aldi-ilce-ilce-hissedilen-sicakliklar-aciklandi-1098131151.html

türki̇ye

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2025-ales/2 sonuçları, ales sonuç sorgulama, ösym sınav sonucu, ales puanı nereden öğrenilir, ales resmi açıklama, ales sonuç sayfası