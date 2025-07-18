Kamu işçileri için 3'üncü zam teklifi belli oldu

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Ayrıntılar geliyor

Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği zam pazarlığında 3. teklif işçi tarafına sunuldu. Toplantı 15 dakika sürdü. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Razaman Ağar, birinci 6 ay için yüzde 24 teklif sunulduğunu açıkladı. Ağar, görüşmelerde bir ilerlemenin olduğunu ve önümüzdeki haftada sosyal hakların gündeme geleceğini belirtti.