https://anlatilaninotesi.com.tr/20250718/kamu-iscileri-icin-3uncu-zam-teklifi-belli-oldu-1097979118.html
Kamu işçileri için 3'üncü zam teklifi belli oldu
Kamu işçileri için 3'üncü zam teklifi belli oldu
Sputnik Türkiye
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği zam pazarlığında 3. teklif işçi tarafına sunuldu. Toplantı 15 dakika sürdü. TÜRK-İŞ Genel Başkan... 18.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-18T11:39+0300
2025-07-18T11:39+0300
2025-07-18T11:39+0300
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Kamu işçileri için 3'üncü zam teklifi belli oldu
Ayrıntılar geliyor
Kamuda yaklaşık 600 bin işçinin ücret artışının belirleneceği zam pazarlığında 3. teklif işçi tarafına sunuldu. Toplantı 15 dakika sürdü. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Razaman Ağar, birinci 6 ay için yüzde 24 teklif sunulduğunu açıkladı. Ağar, görüşmelerde bir ilerlemenin olduğunu ve önümüzdeki haftada sosyal hakların gündeme geleceğini belirtti.