https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/108-yil-sonra-bir-ilk-moodys-abdnin-kredi-notunu-dusurdu-1096294316.html
108 yıl sonra bir ilk: Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
108 yıl sonra bir ilk: Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
Sputnik Türkiye
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu bir kademe düşürerek 'Aaa' seviyesinden 'Aa1' seviyesine indirdi. Kurum, bu... 17.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-17T00:22+0300
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Moody's, ABD'nin kredi notunu 108 yıl sonra ilk kez düşürdü, 'AAA' elit kulübünden çıkardı.Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's açıklamasında, "Arka arkaya gelen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık bütçe açıkları ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler konusunda anlaşmaya varmakta başarısız olmuştur" ifadelerine yer verdi.Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notu bir kademe düşerek 'Aaa' seviyesinden 'Aa1' seviyesine geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250517/piyasalarda-haftalik-degisim-borsa-yukseldi-altin-dustu-1096294147.html
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108 yıl sonra bir ilk: Moody's, ABD'nin kredi notunu düşürdü
00:22 17.05.2025 (güncellendi: 00:39 17.05.2025)
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu bir kademe düşürerek 'Aaa' seviyesinden 'Aa1' seviyesine indirdi. Kurum, bu karara gerekçe olarak artan kamu borcunu ve benzer nottaki diğer ülkelerle karşılaştırıldığında oldukça yüksek olan faiz yükünü gösterdi.
Moody's, ABD'nin kredi notunu 108 yıl sonra ilk kez düşürdü, 'AAA' elit kulübünden çıkardı.
Kredi Derecelendirme Kuruluşu Moody's açıklamasında, "Arka arkaya gelen ABD yönetimleri ve Kongre, büyük yıllık bütçe açıkları ve artan faiz maliyetleri eğilimini tersine çevirecek önlemler konusunda anlaşmaya varmakta başarısız olmuştur" ifadelerine yer verdi.
Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notu bir kademe düşerek 'Aaa' seviyesinden 'Aa1' seviyesine geldi.