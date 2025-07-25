https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-supheli-yakalandi-1098140629.html

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

Sputnik Türkiye

Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli polis tarafından... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T13:55+0300

2025-07-25T13:55+0300

2025-07-25T14:20+0300

türki̇ye

yasemin minguzzi

andrea minguzzi

mattia ahmet minguzzi

i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü

kadıköy

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İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.’yi yakaladı.Sosyal medya üzerinden tespit edildiSosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html

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matia ahmet minguzzi cinayeti, kadıköy bit pazarı olayı, tehdit mesajları, şüpheli gözaltına alındı, cinayet sonrası tehdit, kadıköy cinayet soruşturması