https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/minguzzi-ailesini-tehdit-eden-supheli-yakalandi-1098140629.html
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli polis tarafından... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T13:55+0300
2025-07-25T13:55+0300
2025-07-25T14:20+0300
türki̇ye
yasemin minguzzi
andrea minguzzi
mattia ahmet minguzzi
i̇stanbul i̇l emniyet müdürlüğü
kadıköy
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İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.’yi yakaladı.Sosyal medya üzerinden tespit edildiSosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html
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matia ahmet minguzzi cinayeti, kadıköy bit pazarı olayı, tehdit mesajları, şüpheli gözaltına alındı, cinayet sonrası tehdit, kadıköy cinayet soruşturması
matia ahmet minguzzi cinayeti, kadıköy bit pazarı olayı, tehdit mesajları, şüpheli gözaltına alındı, cinayet sonrası tehdit, kadıköy cinayet soruşturması
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
13:55 25.07.2025 (güncellendi: 14:20 25.07.2025)
Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı.
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.’yi yakaladı.
Sosyal medya üzerinden tespit edildi
Sosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.