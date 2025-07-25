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Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı
Sputnik Türkiye
Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli polis tarafından... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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2025-07-25T14:20+0300
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İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.’yi yakaladı.Sosyal medya üzerinden tespit edildiSosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogandan-minguzzi-adimi-hem-cocuklari-suca-surukleyenler-hem-de-ailelerin-sorumluluguna-iliskin-1098132612.html
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matia ahmet minguzzi cinayeti, kadıköy bit pazarı olayı, tehdit mesajları, şüpheli gözaltına alındı, cinayet sonrası tehdit, kadıköy cinayet soruşturması
matia ahmet minguzzi cinayeti, kadıköy bit pazarı olayı, tehdit mesajları, şüpheli gözaltına alındı, cinayet sonrası tehdit, kadıköy cinayet soruşturması

Minguzzi ailesini tehdit eden şüpheli yakalandı

13:55 25.07.2025 (güncellendi: 14:20 25.07.2025)
© AAAhmet Mattia Minguzzi
Ahmet Mattia Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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Kadıköy'de bit pazarında öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesine olay sonrası tehdit içerikli mesajlar gönderdiği belirlenen şüpheli polis tarafından yakalandı.
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit ve küfür içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç., gözaltına alındı.
İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü, İstanbul’un Kadıköy İlçesi’nde öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli mesajlar gönderen 16 yaşındaki H.Y.Ç.’yi yakaladı.

Sosyal medya üzerinden tespit edildi

Sosyal medya platformlarında; 24 Ocak 2025 tarihinde öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi’nin ailesine yönelik tehdit içerikli ve küfürlü mesajları gönderdiği belirlenen H.Y.Ç., sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. H.Y.Ç. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
TÜRKİYE
Erdoğan'dan Minguzzi adımı: Hem çocukları suça sürükleyenler hem de ailelerin sorumluluğuna ilişkin talimat verdi
10:35
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