https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/meteoroloji-uzmani-orhan-senden-ankara-izmir-antalya-ve-cevre-iller-icin-sinsi-afet-uyarisi-10-1098134248.html

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den Ankara, İzmir, Antalya ve çevre iller için sinsi afet uyarısı: '10 dakikayı geçirmeyin'

Meteoroloji uzmanı Orhan Şen'den Ankara, İzmir, Antalya ve çevre iller için sinsi afet uyarısı: '10 dakikayı geçirmeyin'

Sputnik Türkiye

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika sıcakları nedeniyle Ankara, İzmir ve Antalya çevresi için önemli bir uyarı yayımladı. “Sinsi afet” olarak... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T11:21+0300

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Türkiye, Temmuz ayının son günlerinde yeniden Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkisine girdi. “Çöl sıcağı” olarak da bilinen bu sistem, özellikle yurt genelinde 40 dereceyi aşan sıcaklıklarla kendini hissettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar, hafta sonu kısa süreli azalsa da pazartesi gününden itibaren yeniden artacak.Prof. Dr. Şen’den 'sinsi afet' uyarısıMeteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşları uyardı. Şen, bu sıcak hava dalgasını “sinsi afet” olarak tanımlayarak, şu ifadeleri kullandı:“Ankara ve çevre illerindeki vatandaşlarımıza uyarımdır: Açık havadaki işlerinizi bugün, yarın (cumartesi) yapın. Pazartesi'den itibaren 3 gün aşırı sıcaklar geliyor. Sinsi afet dediğimiz sıcak hava dalgası dolayısıyla hafta başı dışarı çıkmayın. Sıcaklık 42-43 dereceleri bulacak.”İzmir ve Antalya i̇çin uyarı: '10 dakikayı geçmesin'Prof. Dr. Şen, İzmir ve Antalya çevresindeki vatandaşlara da özel bir çağrıda bulundu. Özellikle dışarıda geçirilen sürenin kısıtlanması gerektiğini belirterek, şu sözleri paylaştı:“İzmir çevresi ve Antalya'daki vatandaşlarımıza uyarım: Bugün, yarın (Cumartesi) gündüz dışarıda geçireceğiniz vakit 10 dakikayı geçmesin. Denize girmeyi de erteleyin, sabah erken ya da akşam 18'den sonra girin.”Uzmanlar ne diyor?Uzmanlara göre, Afrika sıcaklarının Türkiye’de etkili olduğu günlerde özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olanlar için ciddi sağlık riskleri oluşuyor. Güneş çarpması, sıvı kaybı ve tansiyon sorunları bu dönemde en sık karşılaşılan problemler arasında yer alıyor. Bu nedenle günün sıcak saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol sıvı tüketimi öneriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/nem-istanbulu-esir-aldi-ilce-ilce-hissedilen-sicakliklar-aciklandi-1098131151.html

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