https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1-milyon-tlnin-1098130750.html

Merkez Bankası'nın kararı sonrası en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Merkez Bankası'nın kararı sonrası en yüksek mevduat faizi veren bankalar belli oldu: 1 milyon TL'nin getirisi ne kadar?

Sputnik Türkiye

Merkez Bankası, beklentilerin üst sınırından hamle yaparak politika faizini yüzde 43'e çekti. Karar sonrası mevduat faizlerinde düşüşler yaşandı. En yüksek... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T09:28+0300

2025-07-25T09:28+0300

2025-07-25T09:28+0300

ekonomi̇

mevduat

mevduat faizi

merkez bankası

para politikası kurulu

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 25 Temmuz tarihli Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Piyasalarda 250-300 baz puanlık bir indirim bekleniyordu. Temmuz ayında stopaj oranlarının artması ve ardından gelen faiz indirimi, Türk Lirası'nın getiri potansiyelini düşürdü.Mevduat faizleri geri çekildiTürkiye Gazetesi'nin haberine göre, faiz kararının ardından bankaların sunduğu mevduat faiz oranlarında da düşüş görüldü. Daha önce yüzde 49’a kadar çıkan oranlar, artık yalnızca 32-35 gün vadeli ve yeni müşteri koşuluyla sunuluyor. Yıl sonuna kadar olan yaklaşık 5 aylık süreçte Türk Lirası’nın net getirisi yüzde 13-15 bandına geriledi.1 milyon TL’nin getirisi ne kadar oldu?Faizlerin düşmesiyle birlikte yüksek miktarlı yatırımların getirisi de sınırlı kaldı. Güncel oranlara göre, 1 milyon TL’lik bir mevduat, 32 gün vadede 35 bin 441 TL net kazanç sağlıyor.Merkez Bankası kararının ardından bankalarca sunulan en yüksek mevduat faiz oranları şu şekilde güncellendi:Bu oranlar çoğunlukla yeni müşterilere ve 32-35 gün vadeye yönelik sunuluyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html

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merkez bankası faiz kararı, mevduat faizi oranları, 1 milyon tl getirisi, en yüksek mevduat faizi veren bankalar