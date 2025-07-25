https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasi-duyurdu-kredi-karti-faiz-oranlari-dustu-mu-1098126581.html
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları düştü mü?
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları düştü mü?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi kartı faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:47+0300
2025-07-25T00:47+0300
2025-07-25T00:47+0300
ekonomi̇
kredi
kredi kartı
kredi notu
kredi borcu
kredi kartı limiti
merkez bankası
türkiye cumhuriyet merkez bankası
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü.Yeni düzenlemeye göre, dönem borcu 25 bin TL ila 150 bin TL arasında olan bireysel kredi kartları için referans orana eklenen faiz oranı 114 baz puandan 89 baz puana indirildi. Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerindeki kartlar için ise bu oran 164 baz puandan 139 baz puana düşürüldü.Kurumsal kredi kartlarında (nakit çekim ve kullanım hariç) uygulanacak aylık azami faiz oranının da referans orana 164 yerine 139 baz puan eklenerek hesaplanacağı açıklandı. Nakit çekim ve kullanım işlemlerinde ise referans orana eklenen 189 baz puanlık faiz, 164 baz puana indirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html
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kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası
kredi, kredi kartı, kredi notu, kredi borcu, kredi kartı limiti, merkez bankası, türkiye cumhuriyet merkez bankası
Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları düştü mü?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi kartı faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranları indirildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü.
Yeni düzenlemeye göre, dönem borcu 25 bin TL ila 150 bin TL arasında olan bireysel kredi kartları için referans orana eklenen faiz oranı 114 baz puandan 89 baz puana indirildi. Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerindeki kartlar için ise bu oran 164 baz puandan 139 baz puana düşürüldü.
Kurumsal kredi kartlarında (nakit çekim ve kullanım hariç) uygulanacak aylık azami faiz oranının da referans orana 164 yerine 139 baz puan eklenerek hesaplanacağı açıklandı. Nakit çekim ve kullanım işlemlerinde ise referans orana eklenen 189 baz puanlık faiz, 164 baz puana indirildi.