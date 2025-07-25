https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasi-duyurdu-kredi-karti-faiz-oranlari-dustu-mu-1098126581.html

Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları düştü mü?

Merkez Bankası duyurdu: Kredi kartı faiz oranları düştü mü?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizinde indirime gitmesinin ardından kredi kartı faiz oranlarında da değişikliğe gidildi. Resmi Gazete'de... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T00:47+0300

2025-07-25T00:47+0300

2025-07-25T00:47+0300

ekonomi̇

kredi

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kredi notu

kredi borcu

kredi kartı limiti

merkez bankası

türkiye cumhuriyet merkez bankası

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirimi kararı sonrası kredi kartı faiz oranlarını düşürdü.Yeni düzenlemeye göre, dönem borcu 25 bin TL ila 150 bin TL arasında olan bireysel kredi kartları için referans orana eklenen faiz oranı 114 baz puandan 89 baz puana indirildi. Dönem borcu 150 bin TL’nin üzerindeki kartlar için ise bu oran 164 baz puandan 139 baz puana düşürüldü.Kurumsal kredi kartlarında (nakit çekim ve kullanım hariç) uygulanacak aylık azami faiz oranının da referans orana 164 yerine 139 baz puan eklenerek hesaplanacağı açıklandı. Nakit çekim ve kullanım işlemlerinde ise referans orana eklenen 189 baz puanlık faiz, 164 baz puana indirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/temmuz-2025-faiz-karari-aciklandi-merkez-bankasi-faiz-indirdi-1098114928.html

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