https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/marmara-denizi-nefes-aldi-son-arastirmalarda-musilaja-rastlanmadi-1098135044.html

Marmara Denizi 'nefes aldı': Son araştırmalarda müsilaja rastlanmadı

Marmara Denizi 'nefes aldı': Son araştırmalarda müsilaja rastlanmadı

Sputnik Türkiye

Marmara Denizi'ndeki son araştırmalarda toplam 23 noktada müsilaj görülmedi. Ama uzmanlar 'bu gelecekte olmayacağı anlamına gelmez' diyerek uyardı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T11:21+0300

2025-07-25T11:21+0300

2025-07-25T11:21+0300

yaşam

marmara denizi

saros körfezi

kuzey ege

türk deniz araştırmaları vakfı (tüdav)

bayram öztürk

müsilaj

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Marmara Denizi, Saros Körfezi ve Kuzey Ege'yi kapsayan 23 noktada yapılan son araştırmalarda müsilaj izine rastlanmadı. Geçen yıl aynı dönemde aynı bölgelerde yapılan araştırmalarda yoğun müsilaja rastlandığını belirten uzmanlar, "Ancak bu, gelecekte olmayacağı anlamına gelmez" uyarısında bulunarak önlemlere devam edilmesi gerektiğini vurguladılar. 23 noktada müsilaja rastlanmadıTürk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV), Marmara Denizi'nde 18-22 Temmuz arasında, vakfa ait MARU adlı araştırma gemisiyle müsilaj izleme ve örnekleme çalışması gerçekleştirdi. Sefer süresince, Marmara Adaları, Ekinlik Adası, Balıkesir Narlı, Çanakkale Gelibolu ve İstanbul Boğazı'nın da aralarında bulunduğu 23 farklı noktada denizin 0-80 metre aralığında örneklemeler yapılarak, müsilajın ve deniz çayırları ile mercanların son durumu gözlemlendi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen bulguları paylaşan TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, geçen yıl aynı dönemde Marmara Denizi'nde müsilaj görüldüğünü ancak bu yıl yaptıkları incelemelerde böyle bir bulguya rastlamadıklarını söyledi. Öztürk, "Temmuz 2025 itibarıyla Marmara Denizi'nde, Saros Körfezi'nde ve Kuzey Ege'deki toplam 23 noktada müsilaj görülmedi. Ancak bu, gelecekte olmayacağı anlamına gelmez." dedi.Rehavete kapılmamak gerekiyorMüsilajın doğası gereği daha çok ilkbahar aylarında ortaya çıktığını ve bunun mevsimsel biyolojik üretimle bağlantılı olduğunu anlatan Öztürk, müsilajın tamamen ortadan kalkmadığını yalnızca yoğunluğu az olduğu için yüzeyde görünmediğini ve dibe çöktüğünü belirtti. Fitoplanktonların üreme kapasitesinin kısmen azalması sayesinde orta tabakada, yüzeyde ve kıyı alanlarında müsilaj görülmediğini bildiren Öztürk, özellikle 80 metre sonrası dip bölgelerde müsilaj gözlemlenebileceği tahminini paylaştı.Marmara Denizi'nin özel çevre koruma alanı olduğunu hatırlatan Öztürk, bu sonuçtan dolayı rehavete kapılmamak gerektiğini, atık su arıtma konusunda çok yol alınmadığını, özellikle biyolojik atık su arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması ve 22 maddelik eylem planının ciddi şekilde izlenmesi gerektiğini vurguladı.Müsilajın neden kaybolduğunun ancak detaylı araştırmalarla netleşeceğini dile getiren Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü: Müsilaj etkisinin azalmasıyla deniz çayırlarının üzerinde müsilaj görmediklerini, mercanlar üzerindeki tabakanın da bazı bölgelerde tamamen kaybolduğunu aktaran Öztürk, "Buna sıfır diyemeyiz, biz bunu 0-10 arasında kategorize ediyoruz, 9-10 en yüksek, 1-2 en düşük. Şu anda 1-2 seviyesinde, en düşük seviyede, 1 hafta için rahat nefes alındı, umarız böyle devam eder, bunu izlememiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/marmara-yine-alarmda-teknelerin-etrafini-sardi-1096056087.html

marmara denizi

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marmara denizi, saros körfezi, kuzey ege, türk deniz araştırmaları vakfı (tüdav), bayram öztürk, müsilaj