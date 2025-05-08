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Marmara yine alarmda: Teknelerin etrafını sardı
Marmara yine alarmda: Teknelerin etrafını sardı
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Erdek Körfezi Çuğra mevkisi ve liman içinde yoğun şekilde ortaya... 08.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-08T12:43+0300
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müsilaj
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Marmara Denizi, bir kez daha müsilaj tehdidiyle karşı karşıya. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında, özellikle Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi ve liman içi bölgelerde deniz yüzeyinde yoğun müsilaj tabakası gözlendi.Teknelerin etrafı tabakayla sarıldıLiman içerisindeki balıkçı teknelerinin etrafında yoğunlaşan müsilaj, su yüzeyinde yapışkan ve beyazımsı bir tabaka oluşturdu. Görüntü, hem deniz canlılarının yaşamını hem de bölge balıkçılığını tehdit ediyor.Bölgedeki vatandaşlar, müsilajın kıyıya yakın bölgelerde etkisini artırdığını, teknelerin alt kısmında tabakalaşma oluştuğunu ve kokunun da hissedilir seviyeye geldiğini belirtiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/dem-partiden-sirri-sureyya-ondere-suikast-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1096053764.html
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balıkesir, müsilaj, erdek
balıkesir, müsilaj, erdek

Marmara yine alarmda: Teknelerin etrafını sardı

12:43 08.05.2025
© AAMusilaj
Musilaj - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2025
© AA
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Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Erdek Körfezi Çuğra mevkisi ve liman içinde yoğun şekilde ortaya çıkan tabaka, teknelerin etrafını sardı.
Marmara Denizi, bir kez daha müsilaj tehdidiyle karşı karşıya. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında, özellikle Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi ve liman içi bölgelerde deniz yüzeyinde yoğun müsilaj tabakası gözlendi.

Teknelerin etrafı tabakayla sarıldı

Liman içerisindeki balıkçı teknelerinin etrafında yoğunlaşan müsilaj, su yüzeyinde yapışkan ve beyazımsı bir tabaka oluşturdu. Görüntü, hem deniz canlılarının yaşamını hem de bölge balıkçılığını tehdit ediyor.
Bölgedeki vatandaşlar, müsilajın kıyıya yakın bölgelerde etkisini artırdığını, teknelerin alt kısmında tabakalaşma oluştuğunu ve kokunun da hissedilir seviyeye geldiğini belirtiyor.
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