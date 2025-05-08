https://anlatilaninotesi.com.tr/20250508/marmara-yine-alarmda-teknelerin-etrafini-sardi-1096056087.html

Marmara yine alarmda: Teknelerin etrafını sardı

Marmara yine alarmda: Teknelerin etrafını sardı

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında deniz yüzeyinde müsilaj yeniden görülmeye başlandı. Erdek Körfezi Çuğra mevkisi ve liman içinde yoğun şekilde ortaya... 08.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-08T12:43+0300

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türki̇ye

balıkesir

müsilaj

erdek

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Marmara Denizi, bir kez daha müsilaj tehdidiyle karşı karşıya. Balıkesir’in Erdek ilçesi kıyılarında, özellikle Erdek Körfezi’nin Çuğra mevkisi ve liman içi bölgelerde deniz yüzeyinde yoğun müsilaj tabakası gözlendi.Teknelerin etrafı tabakayla sarıldıLiman içerisindeki balıkçı teknelerinin etrafında yoğunlaşan müsilaj, su yüzeyinde yapışkan ve beyazımsı bir tabaka oluşturdu. Görüntü, hem deniz canlılarının yaşamını hem de bölge balıkçılığını tehdit ediyor.Bölgedeki vatandaşlar, müsilajın kıyıya yakın bölgelerde etkisini artırdığını, teknelerin alt kısmında tabakalaşma oluştuğunu ve kokunun da hissedilir seviyeye geldiğini belirtiyor.

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türki̇ye

balıkesir

erdek

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balıkesir, müsilaj, erdek