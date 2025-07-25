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LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti

LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti

Sputnik Türkiye

Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol etkisiyle yeniden yükseldi. 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla LPG’ye litre başına 42 kuruş zam geldi. Güncel... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

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2025-07-25T10:03+0300

ekonomi̇

lpg

zam

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

benzin

akaryakıt

akaryakıt zammı

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Sektör kaynakları tarafından bir gün önce duyurulan zam haberi, 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.Döviz kurundaki oynaklık ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim, zam beklentisini daha da artırıyor.25 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1-milyon-tlnin-1098130750.html

i̇stanbul

ankara

i̇zmir

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