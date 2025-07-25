https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/lpgye-zam-akaryakitta-fiyat-gece-yarisi-degisti-1098132105.html
LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti
LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol etkisiyle yeniden yükseldi. 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla LPG’ye litre başına 42 kuruş zam geldi. Güncel... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T10:03+0300
2025-07-25T10:03+0300
2025-07-25T10:03+0300
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Sektör kaynakları tarafından bir gün önce duyurulan zam haberi, 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.Döviz kurundaki oynaklık ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim, zam beklentisini daha da artırıyor.25 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir
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akaryakıt fiyatları, güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı 2025, lpg zamlı fiyatı, i̇stanbul benzin litre fiyatı, 25 temmuz akaryakıt fiyatları, pompaya yansıyan zam
akaryakıt fiyatları, güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı 2025, lpg zamlı fiyatı, i̇stanbul benzin litre fiyatı, 25 temmuz akaryakıt fiyatları, pompaya yansıyan zam
LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol etkisiyle yeniden yükseldi. 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla LPG’ye litre başına 42 kuruş zam geldi. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompalara yansıdı. İşte büyükşehirlerdeki son akaryakıt fiyatları…
Sektör kaynakları tarafından bir gün önce duyurulan zam haberi, 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Döviz kurundaki oynaklık ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim, zam beklentisini daha da artırıyor.
25 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları
İşte bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:
📍 İstanbul Anadolu Yakası