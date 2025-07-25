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LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti
LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti
Sputnik Türkiye
Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol etkisiyle yeniden yükseldi. 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla LPG’ye litre başına 42 kuruş zam geldi. Güncel... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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ekonomi̇
lpg
zam
i̇stanbul
ankara
i̇zmir
benzin
akaryakıt
akaryakıt zammı
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Sektör kaynakları tarafından bir gün önce duyurulan zam haberi, 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.Döviz kurundaki oynaklık ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim, zam beklentisini daha da artırıyor.25 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatlarıİşte bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:📍 İstanbul Avrupa Yakası📍 İstanbul Anadolu Yakası📍 Ankara📍 İzmir
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/merkez-bankasinin-karari-sonrasi-en-yuksek-mevduat-faizi-veren-bankalar-belli-oldu-1-milyon-tlnin-1098130750.html
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akaryakıt fiyatları, güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı 2025, lpg zamlı fiyatı, i̇stanbul benzin litre fiyatı, 25 temmuz akaryakıt fiyatları, pompaya yansıyan zam
akaryakıt fiyatları, güncel benzin fiyatı, motorin fiyatı 2025, lpg zamlı fiyatı, i̇stanbul benzin litre fiyatı, 25 temmuz akaryakıt fiyatları, pompaya yansıyan zam

LPG'ye zam: Akaryakıtta fiyat gece yarısı değişti

10:03 25.07.2025
© AABenzin, motorin, LPG
Benzin, motorin, LPG - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA
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Akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve brent petrol etkisiyle yeniden yükseldi. 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla LPG’ye litre başına 42 kuruş zam geldi. Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları, İstanbul, Ankara ve İzmir’de pompalara yansıdı. İşte büyükşehirlerdeki son akaryakıt fiyatları…
Sektör kaynakları tarafından bir gün önce duyurulan zam haberi, 25 Temmuz 2025 sabahı itibarıyla resmi olarak yürürlüğe girdi. Buna göre, LPG fiyatlarına litre başına 42 kuruşluk artış yapıldı. Bu artış, pompa fiyatlarına da doğrudan yansıdı.
Döviz kurundaki oynaklık ve brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz aylarında artan tüketim, zam beklentisini daha da artırıyor.

25 Temmuz 2025 güncel akaryakıt fiyatları

İşte bugün itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’deki güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

📍 İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 51,33 TL
Motorin: 53,67 TL
LPG: 26,48 TL

📍 İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 51,12 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 25,88 TL

📍 Ankara

Benzin: 51,96 TL
Motorin: 54,49 TL
LPG: 26,38 TL

📍 İzmir

Benzin: 52,29 TL
Motorin: 54,83 TL
LPG: 26,33 TL
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