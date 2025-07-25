https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kinaliada-aciklarinda-tekne-yangini-1098144442.html

Kınalıada açıklarında tekne yangını

Kınalıada açıklarında tekne yangını

Sputnik Türkiye

Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu iddia edilen teknede yangın çıktı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:56+0300

2025-07-25T14:56+0300

2025-07-25T15:01+0300

türki̇ye

türkiye

kınalıada

yangın

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İstanbul'da Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı.İstanbul'da tekne yangınıBölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, teknede 12 kişinin olduğu iddia edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html

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