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Kınalıada açıklarında tekne yangını
Kınalıada açıklarında tekne yangını
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Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu iddia edilen teknede yangın çıktı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:56+0300
2025-07-25T15:01+0300
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İstanbul'da Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı.İstanbul'da tekne yangınıBölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, teknede 12 kişinin olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html
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kınalıada'da tekne yangını, son dakika, kınalıada, son dakika kınalıada yangın
kınalıada'da tekne yangını, son dakika, kınalıada, son dakika kınalıada yangın

Kınalıada açıklarında tekne yangını

14:56 25.07.2025 (güncellendi: 15:01 25.07.2025)
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Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu iddia edilen teknede yangın çıktı.
İstanbul'da Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı.

İstanbul'da tekne yangını

Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, teknede 12 kişinin olduğu iddia edildi.
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