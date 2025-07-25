https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kinaliada-aciklarinda-tekne-yangini-1098144442.html
Kınalıada açıklarında tekne yangını
Kınalıada açıklarında tekne yangını
Sputnik Türkiye
Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu iddia edilen teknede yangın çıktı. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:56+0300
2025-07-25T14:56+0300
2025-07-25T15:01+0300
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türkiye
kınalıada
yangın
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İstanbul'da Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı.İstanbul'da tekne yangınıBölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, teknede 12 kişinin olduğu iddia edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html
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kınalıada'da tekne yangını, son dakika, kınalıada, son dakika kınalıada yangın
kınalıada'da tekne yangını, son dakika, kınalıada, son dakika kınalıada yangın
Kınalıada açıklarında tekne yangını
14:56 25.07.2025 (güncellendi: 15:01 25.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Kınalıada açıklarında içinde 12 kişinin olduğu iddia edilen teknede yangın çıktı.
İstanbul'da Kınalıada açıklarında bir teknede yangın çıktı.
İstanbul'da tekne yangını
Bölgeye çok sayıda ekip yönlendirilirken, teknede 12 kişinin olduğu iddia edildi.