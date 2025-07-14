https://anlatilaninotesi.com.tr/20250714/2-gunde-3-motoryat-kazasi-dun-iki-yat-yandi-bugun-de-bodrum-aciklarinda-bir-motoryat-kayaliklara-1097872863.html

2 günde 3. motoryat kazası: Dün iki yat yandı, bugün de Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı

2 günde 3. motoryat kazası: Dün iki yat yandı, bugün de Bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı

Sputnik Türkiye

Dün İzmir'de ve Bodrum'da iki motoryat yandı. Bugün de Bodrum'da bir motoryat kayalıklara çarptı. 14.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-14T14:47+0300

2025-07-14T14:47+0300

2025-07-14T14:47+0300

türki̇ye

bodrum

çeşme

yat

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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan motoryat ile içerisindekilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Monte Carlo kayalıklara çarptı: İçindekiler için kurtarma ekibi"Monte Carlo" isimli 20 metre uzunluğundaki motoryat henüz belirlenmeyen nedenle ilçe açıklarındaki Köçek Sığlığı mevkisinde kayalıklara çarptı.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.Kaza nedeniyle hasar oluşan motoryat ile içerisinde bulunan kişilerin kurtarılması için çalışma başlatıldı.Bodrum'da yanan tekne battıMuğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Türkbükü önlerinde demirli "Melinay" isimli motoryatta dün henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Hasar alan motoryat, kıyıya çekildiği sırada battı. Teknedeki 4 kişinin ise ekiplerce kurtarıldığı belirtildi.İzmir'de yat yandıİzmir'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince açığa çekildikten sonra söndürülen motoryat kullanılamaz hale geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cesmede-motoryat-yangini-diger-teknelere-sicramamasi-adina-aciga-alindi-1097848930.html

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bodrum açıklarında bir motoryat kayalıklara çarptı