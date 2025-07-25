https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kiev-asker-acigini-kapatmak-icin-askeri-personel-maaslarini-artirmak-istiyor-1098148942.html

‘Kiev, asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istiyor’

‘Kiev, asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istiyor’

Sputnik Türkiye

Kiev’in asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istediği, bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceği belirtildi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T18:05+0300

2025-07-25T18:05+0300

2025-07-25T18:03+0300

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Bloomberg ajansı, Ukrayna hükümetinin Ukraynalıların orduya katılmak istememesi nedeniyle askeri personel maaşlarını artırmak istediğini, Vladimir Zelenskiy'in bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceğini aktardı.Ajans, “Ukrayna'da askere alma kampanyası, dördüncü yılına giren savaştan bıkmış halk arasında giderek daha az rağbet görürken, Zelenskiy hükümeti, orduda hizmet etmek üzere sözleşme imzalayanlara yüklü ödemeler yaparak gönüllüleri teşvik etmeyi planlıyor” ifadelerine yer verdi.Askeri personel maaşlarının artırılmasının, 2024 yılında GSYİH'nin yüzde 20'sini aşan bütçe açığını daha da artırabileceği belirtildi.24 Temmuz'da Zelenskiy, Batı ülkelerinden Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak, silah üretimine destek ve Ukrayna ordusuna ödeme yapmak için 65 milyar dolar ayırmalarını istemişti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin şu ana kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin maaşlarını finanse etmeyi reddederek, yalnızca silah finansmanıyla yetindiklerini vurgulamıştı.Kiev daha önce, ülke yönetiminin yalnızca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, diğer tüm alanların ise dış yardımlarla finanse edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bununla birlikte, çeşitli kurumların işleyişi için gereken fonların büyük bir kısmı Batı tarafından Kiev'e hibe olarak değil, kredi şeklinde tahsis ediliyor. Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Batı'nın kredileri olmadan Ukraynanın bir devlet olarak varlığını sürdüremeyeceğini dile getirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html

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