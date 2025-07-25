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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/kiev-asker-acigini-kapatmak-icin-askeri-personel-maaslarini-artirmak-istiyor-1098148942.html
‘Kiev, asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istiyor’
‘Kiev, asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istiyor’
Sputnik Türkiye
Kiev’in asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istediği, bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceği belirtildi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T18:05+0300
2025-07-25T18:03+0300
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Bloomberg ajansı, Ukrayna hükümetinin Ukraynalıların orduya katılmak istememesi nedeniyle askeri personel maaşlarını artırmak istediğini, Vladimir Zelenskiy'in bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceğini aktardı.Ajans, “Ukrayna'da askere alma kampanyası, dördüncü yılına giren savaştan bıkmış halk arasında giderek daha az rağbet görürken, Zelenskiy hükümeti, orduda hizmet etmek üzere sözleşme imzalayanlara yüklü ödemeler yaparak gönüllüleri teşvik etmeyi planlıyor” ifadelerine yer verdi.Askeri personel maaşlarının artırılmasının, 2024 yılında GSYİH'nin yüzde 20'sini aşan bütçe açığını daha da artırabileceği belirtildi.24 Temmuz'da Zelenskiy, Batı ülkelerinden Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak, silah üretimine destek ve Ukrayna ordusuna ödeme yapmak için 65 milyar dolar ayırmalarını istemişti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin şu ana kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin maaşlarını finanse etmeyi reddederek, yalnızca silah finansmanıyla yetindiklerini vurgulamıştı.Kiev daha önce, ülke yönetiminin yalnızca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, diğer tüm alanların ise dış yardımlarla finanse edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bununla birlikte, çeşitli kurumların işleyişi için gereken fonların büyük bir kısmı Batı tarafından Kiev'e hibe olarak değil, kredi şeklinde tahsis ediliyor. Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Batı'nın kredileri olmadan Ukraynanın bir devlet olarak varlığını sürdüremeyeceğini dile getirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ukraynalilar-zelenskiy-karsiti-posterlerle-sokaklara-dokuldu-cani-ve-hain-1098135276.html
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ukrayna, kiev, batı, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, bloomberg
ukrayna, kiev, batı, vladimir zelenskiy, ukrayna silahlı kuvvetleri, bloomberg

‘Kiev, asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istiyor’

18:05 25.07.2025
© AP Photo / Efrem LukatskyUkrayna, Kiev
Ukrayna, Kiev - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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Kiev’in asker açığını kapatmak için askeri personel maaşlarını artırmak istediği, bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceği belirtildi.
Bloomberg ajansı, Ukrayna hükümetinin Ukraynalıların orduya katılmak istememesi nedeniyle askeri personel maaşlarını artırmak istediğini, Vladimir Zelenskiy'in bunun için Avrupa ülkelerinden mali yardım isteyebileceğini aktardı.
Ajans, “Ukrayna'da askere alma kampanyası, dördüncü yılına giren savaştan bıkmış halk arasında giderek daha az rağbet görürken, Zelenskiy hükümeti, orduda hizmet etmek üzere sözleşme imzalayanlara yüklü ödemeler yaparak gönüllüleri teşvik etmeyi planlıyor” ifadelerine yer verdi.
Askeri personel maaşlarının artırılmasının, 2024 yılında GSYİH'nin yüzde 20'sini aşan bütçe açığını daha da artırabileceği belirtildi.
24 Temmuz'da Zelenskiy, Batı ülkelerinden Ukrayna'nın bütçe açığını kapatmak, silah üretimine destek ve Ukrayna ordusuna ödeme yapmak için 65 milyar dolar ayırmalarını istemişti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin şu ana kadar, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personelinin maaşlarını finanse etmeyi reddederek, yalnızca silah finansmanıyla yetindiklerini vurgulamıştı.
Kiev daha önce, ülke yönetiminin yalnızca Ukrayna'nın askeri ihtiyaçlarını karşılayabildiğini, diğer tüm alanların ise dış yardımlarla finanse edilmesi gerektiğini belirtmişti. Bununla birlikte, çeşitli kurumların işleyişi için gereken fonların büyük bir kısmı Batı tarafından Kiev'e hibe olarak değil, kredi şeklinde tahsis ediliyor. Eski Ukrayna Başbakanı Nikolay Azarov, Batı'nın kredileri olmadan Ukraynanın bir devlet olarak varlığını sürdüremeyeceğini dile getirmişti.
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