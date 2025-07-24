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Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava nedeniyle çalışmak yasaklandı
Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava nedeniyle çalışmak yasaklandı
Sputnik Türkiye
Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Temmuz tarihleri arasında saat 12.00-16.00 arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı. Çalışma ve Sosyal... 24.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-24T00:59+0300
2025-07-24T00:59+0300
dünya
kuzey kıbrıs
çalışma
kısa çalışma ödeneği
çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı
çalışma ve sosyal güvenlik bakanı
evden çalışma
çalışma izni
fazla çalışma
çalışma süresi
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Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Temmuz arasında 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin sıcaklık tahminleri ve iş sağlığı gerekçeleriyle bu kararın alındığını açıkladı. Tarım ve inşaat sektöründeki işverenlerin yasağa uyarak çalışma saatlerini düzenleyebileceği belirtildi. Erken işe başlama kapsamında inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin taşınmasına izin verildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/kibrista-yangin-16-koy-tahliye-edildi-1098100093.html
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kuzey kıbrıs, çalışma, kısa çalışma ödeneği, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri, uluslararası çalışma örgütü (ilo)
kuzey kıbrıs, çalışma, kısa çalışma ödeneği, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı, çalışma ve sosyal güvenlik bakanı, evden çalışma, çalışma izni, fazla çalışma, çalışma süresi, çalışma saatleri, uluslararası çalışma örgütü (ilo)

Kuzey Kıbrıs'ta sıcak hava nedeniyle çalışmak yasaklandı

00:59 24.07.2025
© AA / Erkin Keçisıcak hava dalgası
sıcak hava dalgası - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
© AA / Erkin Keçi
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Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Temmuz tarihleri arasında saat 12.00-16.00 arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, tarım ve inşaat sektöründeki işverenlerin yasağa uyarak çalışma saatlerini düzenleyebileceğini açıkladı.
Kuzey Kıbrıs'ta aşırı sıcaklar nedeniyle 24-27 Temmuz arasında 12.00-16.00 saatleri arasında dışarıda sürekli çalışmak yasaklandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Meteoroloji Dairesi'nin sıcaklık tahminleri ve iş sağlığı gerekçeleriyle bu kararın alındığını açıkladı. Tarım ve inşaat sektöründeki işverenlerin yasağa uyarak çalışma saatlerini düzenleyebileceği belirtildi.
Erken işe başlama kapsamında inşaat malzemeleri ve iş makinelerinin taşınmasına izin verildi.
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