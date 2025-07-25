https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/izmiri-fon-ruzgari-vurdu-acil-servislerde-yogunluk-1098141291.html

İzmir'i fön rüzgarı vurdu: Acil servislerde yoğunluk

İzmir'i fön rüzgarı vurdu: Acil servislerde yoğunluk

Sputnik Türkiye

Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı sıcak ve kuru fön rüzgarları İzmir’i etkisi altına aldı. Mevsim normallerinin 6-12 derece üzerine çıkan sıcaklıklar... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:17+0300

2025-07-25T14:17+0300

2025-07-25T14:17+0300

türki̇ye

i̇zmir

sıcak

acil servis

ege bölgesi

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye, bu hafta Basra Alçak Basıncı’nın taşıdığı sıcak ve kuru “fön” rüzgarlarının etkisi altında. Bu sistem, özellikle Ege Bölgesi’nde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkardı. Düşük nem oranı ise hissedilen sıcaklığı daha da artırıyor.İzmir’de acil servislerde yoğunlukSıcaklık artışı İzmir’de sağlık sistemini de etkiledi. Hafta başından bu yana özellikle güneş çarpması, sıvı-tuz kaybı ve bayılma gibi rahatsızlıklar nedeniyle acil servislere başvuru sayısında belirgin artış yaşandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi, sıcak çarpması vakalarının artış gösterdiği merkezlerden biri oldu.'Sıvı ve elektrolit kaybı hayati risk taşıyor'Prof. Dr. Sedat Yanturalı, yaşanan sıcaklık dalgasının insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, şunları söyledi:“Ülkeyi etkisi altına alan sıcak hava nedeniyle güneş çarpması, bayılma, sıvı ve tuz kaybı gibi nedenlerle acil servislere başvuran hasta sayısı arttı. Özellikle yaşlı grupta böbrek yetmezliğine kadar giden bir sıvı kaybı hali var.”Yanturalı, bu durumun yalnızca su değil aynı zamanda tuz (sodyum) kaybıyla da ilişkili olduğunu, bu nedenle sadece su içmenin yeterli olmadığını vurguladı.Prof. Dr. Yanturalı, aşırı sıcaktan etkilenen kişiler için aktif soğutma yöntemlerinin önemini belirtti:“Kasık, koltuk altı gibi bölgelere ıslak havlu konulması, vantilatör kullanımı ve acil müdahale çok önemli. Hastanın hastaneye götürülüp sıvı ve elektrolit tedavisi uygulanması gerekiyor.”Ayrıca, şalgam suyu, ayran veya tuzlu su gibi içeceklerin, kaybedilen sıvı ve elektrolitleri yerine koymada etkili olduğunu söyledi:“Suyu tek başına içmek sadece hacmi yerine koyar. Ancak elektrolit kaybı da olduğundan, sodyum içeren sıvılar tercih edilmeli.”Sıcaklarda ne yapmalı?Uzmanlar, sıcak çarpmasına karşı şu önlemleri öneriyor:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/nem-istanbulu-esir-aldi-ilce-ilce-hissedilen-sicakliklar-aciklandi-1098131151.html

türki̇ye

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i̇zmir, sıcak, acil servis, ege bölgesi, meteoroloji genel müdürlüğü