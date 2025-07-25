https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/izmirde-cop-krizi-kentte-cop-yiginlari-yola-tasti-kotu-koku-etrafa-yayildi-1098148781.html
İzmir'de çöp krizi: Kentte çöp yığınları yola taştı, kötü koku etrafa yayıldı
İzmir'de çöp krizi: Kentte çöp yığınları yola taştı, kötü koku etrafa yayıldı
Sputnik Türkiye
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde biriken çöpler ve yaydığı kötü koku halkın tepkisine neden oldu. Sıcak havayla birlikte artan koku ve sinek... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:39+0300
2025-07-25T17:39+0300
2025-07-25T17:39+0300
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İzmir'de biriken çöp yığınları ve kötü koku, Şemikler mahallesi sakinlerinin tepkisini çekti.Karşıyaka Belediyesi ise atık depolama tesisi sorunları nedeniyle kent genelinde çöp toplama hizmetlerinde aksama yaşandığını açıkladı. Sıcak havayla birlikte artan koku ve kara sinekler, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri, çöplerin zamanında toplanmadığını ve çevrede sağlık riski oluştuğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-chp-izmir-il-baskanligi-kentte-cop-toplamaya-basladi-1096740935.html
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türkiye, karşıyaka, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
türkiye, karşıyaka, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
İzmir'de çöp krizi: Kentte çöp yığınları yola taştı, kötü koku etrafa yayıldı
İzmir’in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde biriken çöpler ve yaydığı kötü koku halkın tepkisine neden oldu. Sıcak havayla birlikte artan koku ve sinek sorunu, halk sağlığını tehdit ederken, belediyeye hizmet yetersizliği eleştirileri yöneltildi.
İzmir'de biriken çöp yığınları ve kötü koku, Şemikler mahallesi sakinlerinin tepkisini çekti.
Karşıyaka Belediyesi ise atık depolama tesisi sorunları nedeniyle kent genelinde çöp toplama hizmetlerinde aksama yaşandığını açıkladı. Sıcak havayla birlikte artan koku ve kara sinekler, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiledi.
Mahalle sakinleri, çöplerin zamanında toplanmadığını ve çevrede sağlık riski oluştuğunu belirtti.