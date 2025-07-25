https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/izmirde-cop-krizi-kentte-cop-yiginlari-yola-tasti-kotu-koku-etrafa-yayildi-1098148781.html

İzmir'de çöp krizi: Kentte çöp yığınları yola taştı, kötü koku etrafa yayıldı

İzmir'de çöp krizi: Kentte çöp yığınları yola taştı, kötü koku etrafa yayıldı

Sputnik Türkiye

İzmir’in Karşıyaka ilçesi Şemikler Mahallesi’nde biriken çöpler ve yaydığı kötü koku halkın tepkisine neden oldu. Sıcak havayla birlikte artan koku ve sinek... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T17:39+0300

2025-07-25T17:39+0300

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İzmir'de biriken çöp yığınları ve kötü koku, Şemikler mahallesi sakinlerinin tepkisini çekti.Karşıyaka Belediyesi ise atık depolama tesisi sorunları nedeniyle kent genelinde çöp toplama hizmetlerinde aksama yaşandığını açıkladı. Sıcak havayla birlikte artan koku ve kara sinekler, halkın günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Mahalle sakinleri, çöplerin zamanında toplanmadığını ve çevrede sağlık riski oluştuğunu belirtti.

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türkiye, karşıyaka, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir barosu, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı