https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-chp-izmir-il-baskanligi-kentte-cop-toplamaya-basladi-1096740935.html
İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı
İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı
Sputnik Türkiye
İzmir'de toplu sözleşme krizi nedeniyle 28 Mayıs’ta greve başlayan yaklaşık 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
2025-06-02T23:00+0300
2025-06-02T23:00+0300
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türki̇ye
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i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir valiliği
i̇zmir körfezi
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
işçi
grev
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer, işçi grevi nedeniyle İzmir’de biriken çöpleri toplarken, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.28 Mayıs’ta greve başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada grev hakkına saygı duyduklarını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Şehirde yaşanan çöp sorununun halk sağlığını tehdit etmemesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html
türki̇ye
i̇zmir
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chp, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, işçi, grev, grev hakkı, genel grev
chp, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, işçi, grev, grev hakkı, genel grev
İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı
İzmir'de toplu sözleşme krizi nedeniyle 28 Mayıs’ta greve başlayan yaklaşık 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplanmaya başlandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer, işçi grevi nedeniyle İzmir’de biriken çöpleri toplarken, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.
28 Mayıs’ta greve başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Aslanoğlu, yaptığı açıklamada grev hakkına saygı duyduklarını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Şehirde yaşanan çöp sorununun halk sağlığını tehdit etmemesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.