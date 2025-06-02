https://anlatilaninotesi.com.tr/20250602/izmirde-grev-chp-izmir-il-baskanligi-kentte-cop-toplamaya-basladi-1096740935.html

İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı

İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı

Sputnik Türkiye

İzmir'de toplu sözleşme krizi nedeniyle 28 Mayıs’ta greve başlayan yaklaşık 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl... 02.06.2025, Sputnik Türkiye

2025-06-02T23:00+0300

2025-06-02T23:00+0300

2025-06-02T23:00+0300

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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer, işçi grevi nedeniyle İzmir’de biriken çöpleri toplarken, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.28 Mayıs’ta greve başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada grev hakkına saygı duyduklarını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Şehirde yaşanan çöp sorununun halk sağlığını tehdit etmemesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.

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