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İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı
İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı
Sputnik Türkiye
İzmir'de toplu sözleşme krizi nedeniyle 28 Mayıs’ta greve başlayan yaklaşık 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl... 02.06.2025, Sputnik Türkiye
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CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer, işçi grevi nedeniyle İzmir’de biriken çöpleri toplarken, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.28 Mayıs’ta greve başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Aslanoğlu, yaptığı açıklamada grev hakkına saygı duyduklarını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Şehirde yaşanan çöp sorununun halk sağlığını tehdit etmemesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250530/izmirde-grevin-ikinci-gunu-hem-trafik-hem-de-otobus-duraklarinda-yogun-kalabalik-1096648180.html
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chp, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir valiliği, i̇zmir körfezi, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı, işçi, grev, grev hakkı, genel grev

İzmir'de grev: CHP İzmir İl Başkanlığı kentte çöp toplamaya başladı

23:00 02.06.2025
© Fotoğraf : Şenol AslanoğluCHP İzmir İl Başkanlığı
CHP İzmir İl Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2025
© Fotoğraf : Şenol Aslanoğlu
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İzmir'de toplu sözleşme krizi nedeniyle 28 Mayıs’ta greve başlayan yaklaşık 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplanmaya başlandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve partililer, işçi grevi nedeniyle İzmir’de biriken çöpleri toplarken, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu.
28 Mayıs’ta greve başlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 23 bin işçinin eylemi sürerken, kent genelinde biriken çöpler CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından toplandı. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, il yöneticileriyle birlikte Konak'ta çöp topladıkları görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Aslanoğlu, yaptığı açıklamada grev hakkına saygı duyduklarını belirterek, taraflara uzlaşı çağrısında bulundu. Şehirde yaşanan çöp sorununun halk sağlığını tehdit etmemesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini vurguladı.
İzmir grev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2025
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İzmir'de grevin ikinci günü: Hem trafik hem de otobüs duraklarında yoğun kalabalık
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