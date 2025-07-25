https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/israil-fransayi-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1098126002.html
İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı
İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı
Sputnik Türkiye
İsrail Adalet Bakanlığı, Filistin'in tanınması kararını Fransız tarihinde kara bir leke olarak nitelendirdi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:05+0300
2025-07-25T00:05+0300
2025-07-25T00:03+0300
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Jerusalem Post’un aktardığına göre, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma kararını Fransız tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destek olarak değerlendirdi.Levin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hayali Filistin devletini tanıma kararı, Fransa tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destektir. İsrail toprakları İsrail halkına aittir ve Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları bile bunu değiştiremez. İsrail egemenliğini Yahudiye, Samiriye ve Ürdün Vadisi'ne genişletmenin zamanı geldi. Bu, Fransız cumhurbaşkanının utanç verici kararına tarihi adaletin bir cevabıdır" ifadelerini kullandı.Ayrıca eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Macron'un vaadini ‘ahlaki bir çöküş’ ve ‘tarihin çöplüğüne atılacak bir karar’ olarak nitelendirdi.Daha önce Macron, Fransa'nın eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
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i̇srail, fransa, i̇srail adalet bakanlığı, avrupa, ortadoğu, filistin, emmanuel macron, yariv levin
i̇srail, fransa, i̇srail adalet bakanlığı, avrupa, ortadoğu, filistin, emmanuel macron, yariv levin
İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı
İsrail Adalet Bakanlığı, Filistin'in tanınması kararını Fransız tarihinde kara bir leke olarak nitelendirdi.
Jerusalem Post’un aktardığına göre, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma kararını Fransız tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destek olarak değerlendirdi.
Levin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hayali Filistin devletini tanıma kararı, Fransa tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destektir. İsrail toprakları İsrail halkına aittir ve Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları bile bunu değiştiremez. İsrail egemenliğini Yahudiye, Samiriye ve Ürdün Vadisi'ne genişletmenin zamanı geldi. Bu, Fransız cumhurbaşkanının utanç verici kararına tarihi adaletin bir cevabıdır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Macron'un vaadini ‘ahlaki bir çöküş’ ve ‘tarihin çöplüğüne atılacak bir karar’ olarak nitelendirdi.
Daha önce Macron, Fransa'nın eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurmuştu.