Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/israil-fransayi-terorizmi-desteklemekle-sucladi-1098126002.html
İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı
İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı
Sputnik Türkiye
İsrail Adalet Bakanlığı, Filistin'in tanınması kararını Fransız tarihinde kara bir leke olarak nitelendirdi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T00:05+0300
2025-07-25T00:03+0300
dünya
i̇srail
fransa
i̇srail adalet bakanlığı
avrupa
ortadoğu
filistin
emmanuel macron
yariv levin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_2250c86ef5ef6b8c9c624d69e054905d.jpg
Jerusalem Post’un aktardığına göre, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma kararını Fransız tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destek olarak değerlendirdi.Levin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hayali Filistin devletini tanıma kararı, Fransa tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destektir. İsrail toprakları İsrail halkına aittir ve Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları bile bunu değiştiremez. İsrail egemenliğini Yahudiye, Samiriye ve Ürdün Vadisi'ne genişletmenin zamanı geldi. Bu, Fransız cumhurbaşkanının utanç verici kararına tarihi adaletin bir cevabıdır" ifadelerini kullandı.Ayrıca eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Macron'un vaadini ‘ahlaki bir çöküş’ ve ‘tarihin çöplüğüne atılacak bir karar’ olarak nitelendirdi.Daha önce Macron, Fransa'nın eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/macron-fransa-eylulde-filistini-taniyacak-1098124776.html
i̇srail
fransa
filistin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/02/1a/1043902886_100:0:1700:1200_1920x0_80_0_0_915bc3974f26e34e3cdf5d7204e69683.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇srail, fransa, i̇srail adalet bakanlığı, avrupa, ortadoğu, filistin, emmanuel macron, yariv levin
i̇srail, fransa, i̇srail adalet bakanlığı, avrupa, ortadoğu, filistin, emmanuel macron, yariv levin

İsrail, Fransa'yı terörizmi desteklemekle suçladı

00:05 25.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzaliİsrail - bayrak
İsrail - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AP Photo / Alberto Pezzali
Abone ol
İsrail Adalet Bakanlığı, Filistin'in tanınması kararını Fransız tarihinde kara bir leke olarak nitelendirdi.
Jerusalem Post’un aktardığına göre, İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Filistin Devleti'ni tanıma kararını Fransız tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destek olarak değerlendirdi.
Levin, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un hayali Filistin devletini tanıma kararı, Fransa tarihinde kara bir leke ve terörizme doğrudan destektir. İsrail toprakları İsrail halkına aittir ve Cumhurbaşkanı Macron'un açıklamaları bile bunu değiştiremez. İsrail egemenliğini Yahudiye, Samiriye ve Ürdün Vadisi'ne genişletmenin zamanı geldi. Bu, Fransız cumhurbaşkanının utanç verici kararına tarihi adaletin bir cevabıdır" ifadelerini kullandı.
Ayrıca eski İsrail Başbakanı Naftali Bennett, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Macron'un vaadini ‘ahlaki bir çöküş’ ve ‘tarihin çöplüğüne atılacak bir karar’ olarak nitelendirdi.
Daha önce Macron, Fransa'nın eylül ayında yapılacak BM Genel Kurulu'nda Filistin Devleti'ni resmen tanıyacağını duyurmuştu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 24.07.2025
DÜNYA
Macron: Fransa, Eylül'de Filistin'i tanıyacak
Dün, 22:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала