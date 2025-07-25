https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/ikinci-kez-kalp-krizi-gecirdi-nazan-oncel-hastane-odasindan-dostlarina-sitem-etti-1098133403.html

İkinci kez kalp krizi geçirdi: Nazan Öncel hastane odasından 'dostlarına' sitem etti

İkinci kez kalp krizi geçirdi: Nazan Öncel hastane odasından 'dostlarına' sitem etti

Sputnik Türkiye

İkinci kez kalp krizi geçiren ünlü sanatçı Nazan Öncel, hastane odasından yaptığı paylaşımda zor gününde yanında olmayanlara sitem etti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T10:39+0300

2025-07-25T10:39+0300

2025-07-25T10:39+0300

yaşam

nazan öncel

kalp krizi

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Ünlü şarkıcı Nazan Öncel ikinci kez kalp krizi geçirerek sevenlerini korkuttu. Öncel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten bir paylaşım yaparken zor günlerinde yanında olmayan dostlarına da 'Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi' diyerek sitem etti. Öncel'in paylaşımı sosyal medyada gündem oldu. İkinci kez kalp krizi geçirdiMayıs ayında kalp kirizi geçiren ve anjiyo işlemi sonrası iki stent takılan Nazan Öncel geçtiğimiz günlerde yeniden kalp krizi geçirdi. Öncel hastaneye kaldırılırken tedavisi sırasında bir fotoğraf paylaşmış ve "Ben bu kalp için daha ne yapayım? Ne istediyse yaptım; yürü dedi yürüdüm, diyet yap dedi yaptım, bol su iç dedi içtim, stent dedi eyvallah dedim; olmayınca olmuyor demek ki hadi dua edin" paylaşımında bulunmuştu. Meğer kimler için yormuşuz bu kalbiTedavisi süren Öncel bu kez de kendisini zor günlerde yanında olanlara teşekkür ederken yalnız bırakanlara sitem eden bir paylaşımda bulundu. Öncel şu ifadeleri kullandı:"Teşekkür ve minnet mektubumdur. Cumartesi gününden beri geçmiş olsun dileklerini bütün içtenliğiyle ileten, çiçek yollayan, elimi tutan, amasız fakatsız başucumda sabahlayan, 'Sakın yapma Nazan' diyen herkese binlerce teşekkür ederim.Bir de hayatında sadece bir cümleden ibaret olduğumu bu süreçte hissettiren, yasak savar gibi 'Dualarımdasın Nazom' diyerek hayal kırıklığı yaratanlara da, şuraya iki kelam etmeyecek kadar egosunu besleyenlere de teşekkür etmesem olmaz. Meğer kimler için yormuşuz bu kalbi…""Ama samimiyetin iki taraflı olduğunu bildiğimden bu soğuk gerçekle karşılaşmak da çok şey öğretiyor insana. Sitem etmeyi hiç sevmem. Çünkü sitem dediğimiz şey birine incelikle had bildirmek gibi gelir bana. Neyse her şerde bir hayır vardır deyip geçelim. Dostlar sağ olsun. Çok şükür hayata bir gol daha attık. Bunun dayanılmaz hafifliği ile hepinize en derin saygı ve sevgilerimi iletirim."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/gures-efsanesi-hulk-hogan-hayatini-kaybetti-1098123632.html

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nazan öncel, kalp krizi