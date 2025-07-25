https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/hamas-witkoffun-tutumumuza-iliskin-olumsuz-aciklamalari-bizi-sasirtti-1098126831.html
Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı
Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Hamas, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürmesi üzerine Hamas'a yönelik olumsuz... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T02:36+0300
2025-07-25T02:36+0300
2025-07-25T02:36+0300
i̇srail- filistin çatışması
hamas
steve witkoff
abd
i̇srail-filistin
filistin
ateşkes
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Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın tutumu hakkında yaptığı olumsuz açıklamalardan şaşkınlık duyduğunu belirterek, açıklama yaptı.Yazılı açıklamasında Hamas, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
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hamas, steve witkoff, abd, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes
hamas, steve witkoff, abd, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes
Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı
Hamas, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürmesi üzerine Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın tutumu hakkında yaptığı olumsuz açıklamalardan şaşkınlık duyduğunu belirterek, açıklama yaptı.
Yazılı açıklamasında Hamas, şu ifadeleri kullandı:
"ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hareketin tutumuna ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı, ancak arabulucular bu olumlu ve yapıcı tutumu memnuniyetle karşıladılar ve memnuniyetlerini dile getirdiler"