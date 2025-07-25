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İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/hamas-witkoffun-tutumumuza-iliskin-olumsuz-aciklamalari-bizi-sasirtti-1098126831.html
Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı
Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Hamas, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürmesi üzerine Hamas'a yönelik olumsuz... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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i̇srail- filistin çatışması
hamas
steve witkoff
abd
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filistin
ateşkes
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Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın tutumu hakkında yaptığı olumsuz açıklamalardan şaşkınlık duyduğunu belirterek, açıklama yaptı.Yazılı açıklamasında Hamas, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250724/witkoff-abd-heyetini-dohadan-geri-cagirdik-1098124511.html
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hamas, steve witkoff, abd, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes
hamas, steve witkoff, abd, i̇srail-filistin, filistin, ateşkes

Hamas: Witkoff'un tutumumuza ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı

02:36 25.07.2025
© AA / Abdallah F.s. AlattarHamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti
Hamas, esir takasının altıncı turunda 3 İsrailli rehine Kızılhaç'a teslim etti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA / Abdallah F.s. Alattar
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Hamas, Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Witkoff'un Hamas'ın ateşkes sürecinde 'iyi niyetli' olmadığını öne sürmesi üzerine Hamas'a yönelik olumsuz açıklamalarından şaşkınlık duyduklarını belirtti.
Hamas, ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas'ın tutumu hakkında yaptığı olumsuz açıklamalardan şaşkınlık duyduğunu belirterek, açıklama yaptı.
Yazılı açıklamasında Hamas, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un hareketin tutumuna ilişkin olumsuz açıklamaları bizi şaşırttı, ancak arabulucular bu olumlu ve yapıcı tutumu memnuniyetle karşıladılar ve memnuniyetlerini dile getirdiler"

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