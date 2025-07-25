https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogan-bu-hafta-putin-ve-trumpla-gorusebilirim-1098142397.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin yaptığı açıkalamada, "Liderleri... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:41+0300
2025-07-25T14:41+0300
2025-07-25T14:49+0300
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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldikleri, müzakerelerin 3'üncü turu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirerek "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralarda sıyrılamadılar şehitlerimizin ebediyete uğurlandı. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.Belki bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html
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recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, çırağan sarayı
recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, çırağan sarayı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim
14:41 25.07.2025 (güncellendi: 14:49 25.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin yaptığı açıkalamada, "Liderleri İstanbul'da buluşturma gayretindeyiz" dedi. Erdoğan, bu hafta içinde ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşebileceğini söyledi.
Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldikleri, müzakerelerin 3'üncü turu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirerek "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.
Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
"Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralarda sıyrılamadılar şehitlerimizin ebediyete uğurlandı. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.
Belki bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız."