https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/erdogan-bu-hafta-putin-ve-trumpla-gorusebilirim-1098142397.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu hafta Putin ve Trump'la görüşebilirim

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin yaptığı açıkalamada, "Liderleri... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T14:41+0300

2025-07-25T14:41+0300

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türki̇ye

recep tayyip erdoğan

rusya

ukrayna

çırağan sarayı

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Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Çırağan Sarayı'nda bir araya geldikleri, müzakerelerin 3'üncü turu geçtiğimiz günlerde İstanbul'da gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, Rusya-Ukrayna müzakerelerini değerlendirerek "Bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız" dedi.Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Çok büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Bütün itfaiyeci kahramanlarımız ellerinden gelen her türlü kahramanlığı yaptılar. Ateş çemberi içerisinde kalan bu kahramanlar oralarda sıyrılamadılar şehitlerimizin ebediyete uğurlandı. 27 uçak aktif, 105 helikopterle yangın söndürme faaliyetleri devam ediyor. 6 bin kara aracı, 25 bin personel bu mücadeleyi sürdürüyor.Belki bu hafta içerisinde Putin'le ve Trump'la görüşmeler yapmak suretiyle bu liderleri bir araya İstanbul'da getirebilir miyiz, bunun gayreti içerisinde olacağız."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/peskov-putin-zelenskiy-gorusmesi-cozum-surecine-noktayi-koymali-1098136561.html

türki̇ye

rusya

ukrayna

çırağan sarayı

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Sputnik Türkiye

recep tayyip erdoğan, rusya, ukrayna, çırağan sarayı