https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html
Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
Sputnik Türkiye
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Ekim'e... 17.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-17T11:33+0300
2025-07-17T11:33+0300
2025-07-17T11:38+0300
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mattia ahmet minguzzi
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cinayet
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İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.İki sanığa 24 yıla kadar hapis istemiİtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.Tanıklar zorla getirilecekBugünkü duruşmada dinlenmesi beklenen tanıkların bir kısmının duruşmaya gelmediği öğrenildi. Gelmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmelerine karar verildi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 2 Ekim Perşembe gününe erteledi.Hakim davadan çekilmiştiBir önceki duruşmada ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi hakim talebinde bulunmuştu. Ailenin talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html
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Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi
11:33 17.07.2025 (güncellendi: 11:38 17.07.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Ekim'e ertelendi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.
İki sanığa 24 yıla kadar hapis istemi
İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.
Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.
Tanıklar zorla getirilecek
Bugünkü duruşmada dinlenmesi beklenen tanıkların bir kısmının duruşmaya gelmediği öğrenildi. Gelmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmelerine karar verildi.
Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 2 Ekim Perşembe gününe erteledi.
Bir önceki duruşmada ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi hakim talebinde bulunmuştu. Ailenin talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekilmişti.