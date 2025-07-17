https://anlatilaninotesi.com.tr/20250717/mattia-ahmet-minguzzi-cinayeti-davasi-2-ekime-ertelendi-1097952371.html

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

Kadıköy'de öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi davasında yeni gelişme: Duruşma ertelendi

Sputnik Türkiye

İstanbul Kadıköy'de 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davanın dördüncü duruşması görüldü. Bir sonraki duruşma 2 Ekim'e... 17.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-17T11:33+0300

2025-07-17T11:33+0300

2025-07-17T11:38+0300

türki̇ye

mattia ahmet minguzzi

türkiye

cinayet

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094439664_0:234:1235:928_1920x0_80_0_0_25d787ec53203b8545c8dff0fedfd461.jpg

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde Mattia Ahmet Minguzzi'nin alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği olayla ilgili dava sürüyor.İki sanığa 24 yıla kadar hapis istemiİtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümüne ilişkin "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada iki sanık dördüncü kez hakim karşısına çıktı.Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, 18 yaşından küçük tutuklu sanıklar B.B. ve U.B. duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Salonda taraf avukatları hazır bulundu.Tanıklar zorla getirilecekBugünkü duruşmada dinlenmesi beklenen tanıkların bir kısmının duruşmaya gelmediği öğrenildi. Gelmeyen tanıkların bir sonraki duruşmada zorla getirilmelerine karar verildi.Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, duruşmayı 2 Ekim Perşembe gününe erteledi.Hakim davadan çekilmiştiBir önceki duruşmada ailenin avukatı Rezan Epözdemir reddi hakim talebinde bulunmuştu. Ailenin talebi üzerine mahkeme başkanı davadan çekilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250625/minguzzi-ailesine-tehdit-davasinda-yeni-gelisme-tahliye-edildi-1097328276.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mattia ahmet minguzzi, kadıköy cinayet, kadıköy bıçaklama olayı, 14 yaşında öldürüldü, minguzzi davası, kadıköy son dakika, 2 ekim duruşması, istanbul adliye haberleri, kadıköy adli gelişmeler