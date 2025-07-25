https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/efkan-ala-turkiye-uluslararasi-diplomasinin-yon-verici-aktoru-olmaya-devam-ediyor-1098151314.html

Efkan Ala: Türkiye, uluslararası diplomasinin yön verici aktörü olmaya devam ediyor

Efkan Ala: Türkiye, uluslararası diplomasinin yön verici aktörü olmaya devam ediyor

Sputnik Türkiye

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye'nin dış politikadaki vizyonuna ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T23:31+0300

2025-07-25T23:31+0300

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AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.Ala, Türkiye’nin dış politika anlayışının diyaloğa açık, hakkaniyet ve adalet temelli bir yaklaşıma dayandığını belirtti. İstanbul’un ev sahipliğinde gerçekleşen diplomatik temasların da bu yaklaşımın bir yansıması olduğunu söyleyen Ala, Rusya-Ukrayna görüşmeleri ve İran'la Avrupa ülkeleri arasındaki nükleer müzakerelere Türkiye'nin ev sahipliği yapmasının, ülkemize duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.Yarın ilgili ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla ilk toplantısı yapılacak olan Balkan Barış Platformu’na da dikkat çeken Efkan Ala, Türkiye'nin barışı ve bölgesel iş birliğini önceleyen bir vizyonla hareket ettiğini dile getirdi.“Biz, en derin ihtilaflarda bile diyaloğun gücüne inanıyor; köprüler kuruyor, uzlaşma yolları açıyoruz” diyen Ala, Türkiye’nin uluslararası hukuk, insan hakları ve vicdani sorumluluk ilkeleri doğrultusunda hareket ettiğinin altını çizdi.Efkan Ala, Türkiye'nin sadece mevcut krizleri çözmekle kalmayacağını, aynı zamanda daha adil, güvenli ve istikrarlı bir küresel düzenin kurulmasına da öncülük etmeye devam edeceğini belirterek, bu duruşun tarihsel ve kültürel birikimden beslendiğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/fidan-uyarimizi-vermek-zorundaydik-1098150912.html

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