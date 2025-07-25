https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dunyaya-suratle-yaklasiyor-sadece-3-gun-kaldi-1098129322.html
Dünya’ya süratle yaklaşıyor: Sadece 3 gün kaldı
Dünya’ya süratle yaklaşıyor: Sadece 3 gün kaldı
Sputnik Türkiye
Çapı 250 metre olan 2013 NK4 isimli göktaşı, 28 Temmuz’da Dünya’ya 6.6 milyon kilometre mesafeden geçecek. NASA, potansiyel tehlike sınıfına alınan asteroidin... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T07:47+0300
2025-07-25T07:47+0300
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ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 28 Temmuz 2025’te Dünya’ya yakın geçiş yapacak dev bir göktaşı hakkında açıklama yaptı. “2013 NK4” adı verilen bu gök cisminin çapının yaklaşık 250 metre olduğu belirtilirken, Dünya’ya yaklaşık 6.6 milyon kilometre mesafeden geçmesi bekleniyor.Her ne kadar bu mesafe güvenli olarak kabul edilse de NASA, boyutu ve yörüngesi nedeniyle bu tür cisimleri “potansiyel olarak tehlikeli asteroid (PHA)” kategorisine alıyor. Uzmanlara göre, şu an için çarpma riski bulunmuyor ancak göktaşı gelişmiş sistemlerle yakından izleniyor.Bilim insanları, bu büyüklükteki bir göktaşının çarpması durumunda şehir ölçeğinde bir yıkım ve bölgesel düzeyde enerji patlamaları yaratabileceğini belirtiyor. Olası bir çarpışma, iklimsel etkiler dahi doğurabilir. Bu nedenle her ne kadar 2013 NK4’ün bu geçişinde tehdit oluşturmadığı bildirilse de gözlemler büyük önem taşıyor.Yetkilileri, 2013 NK4’ün bu geçişinde çarpma tehlikesi bulunmadığını ancak gelecekteki geçişlerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/teknoloji-saglik-uzay-sosyal-medya-derken-simdide-bilim-kurgu-filmi-gibi-restoran-acti--1098052506.html
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dünya, meteor, meteor, meteor patlaması
dünya, meteor, meteor, meteor patlaması
Dünya’ya süratle yaklaşıyor: Sadece 3 gün kaldı
Çapı 250 metre olan 2013 NK4 isimli göktaşı, 28 Temmuz’da Dünya’ya 6.6 milyon kilometre mesafeden geçecek. NASA, potansiyel tehlike sınıfına alınan asteroidin çarpma riski taşımadığını belirtti.
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 28 Temmuz 2025’te Dünya’ya yakın geçiş yapacak dev bir göktaşı hakkında açıklama yaptı. “2013 NK4” adı verilen bu gök cisminin çapının yaklaşık 250 metre olduğu belirtilirken, Dünya’ya yaklaşık 6.6 milyon kilometre mesafeden geçmesi bekleniyor.
Her ne kadar bu mesafe güvenli olarak kabul edilse de NASA, boyutu ve yörüngesi nedeniyle bu tür cisimleri “potansiyel olarak tehlikeli asteroid (PHA)” kategorisine alıyor. Uzmanlara göre, şu an için çarpma riski bulunmuyor ancak göktaşı gelişmiş sistemlerle yakından izleniyor.
Bilim insanları, bu büyüklükteki bir göktaşının çarpması durumunda şehir ölçeğinde bir yıkım ve bölgesel düzeyde enerji patlamaları yaratabileceğini belirtiyor. Olası bir çarpışma, iklimsel etkiler dahi doğurabilir. Bu nedenle her ne kadar 2013 NK4’ün bu geçişinde tehdit oluşturmadığı bildirilse de gözlemler büyük önem taşıyor.
Yetkilileri, 2013 NK4’ün bu geçişinde çarpma tehlikesi bulunmadığını ancak gelecekteki geçişlerinin de dikkatle takip edilmesi gerektiğini vurguladı.