https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/teknoloji-saglik-uzay-sosyal-medya-derken-simdide-bilim-kurgu-filmi-gibi-restoran-acti--1098052506.html
Teknoloji, sağlık, uzay, sosyal medya derken şimdide bilim kurgu filmi gibi restoran açtı
Teknoloji, sağlık, uzay, sosyal medya derken şimdide bilim kurgu filmi gibi restoran açtı
Sputnik Türkiye
Milyarder Elon Musk, uzay taşımacılığından sağlığa teknolojiden sosyal medyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösterirken bunlara bir yenisini ekledi. Musk... 22.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-22T10:30+0300
2025-07-22T10:30+0300
2025-07-22T10:30+0300
yaşam
elon musk
los angeles
hollywood
tesla
musk
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ABD Başkanı Trump'la başlayan yakın ilişkisinin elektrik araçlar ve vergi düzenlenmesi sonrasında tam anlamıyla bir rekabete dönüşen Elon Musk'tan yeni bir duyuru geldi. Musk elektrikli araçlarını üreten Tesla firması araçlara şarj imkanı sağlayan "Tesla Diner" adlı restoran zincirinin ilkini açtı.Elektrikli araçların şarj noktalarını bir restoran zinciriyle birleştirme düşüncesinden ortaya çıkan restoranla birlikte Elon Musk, restoran zinciri sektörünü de el attı. Zincirin ilkini Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Hollywood'da açan Tesla "Retro-fütüristik tasarım etkilerine sahip bu lokasyon, Tesla ve Tesla olmayan sürücülere tarihi Route 66 otoyolu boyunca şarj erişimi sunuyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250722/konseri-icin-70-tir-geldi-kendisi-2-kargo-ucagi-ekipmanla-gelecek-1098050140.html
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elon musk, los angeles, hollywood, tesla, musk
elon musk, los angeles, hollywood, tesla, musk
Teknoloji, sağlık, uzay, sosyal medya derken şimdide bilim kurgu filmi gibi restoran açtı
Milyarder Elon Musk, uzay taşımacılığından sağlığa teknolojiden sosyal medyaya kadar birçok sektörde faaliyet gösterirken bunlara bir yenisini ekledi. Musk elektrikli araç üreten firması Tesla'nın restoran açtığını duyurdu. Restoran tam bir bilim kurgu filmi gibi.
ABD Başkanı Trump'la başlayan yakın ilişkisinin elektrik araçlar ve vergi düzenlenmesi sonrasında tam anlamıyla bir rekabete dönüşen Elon Musk'tan yeni bir duyuru geldi. Musk elektrikli araçlarını üreten Tesla firması araçlara şarj imkanı sağlayan "Tesla Diner" adlı restoran zincirinin ilkini açtı.
Elektrikli araçların şarj noktalarını bir restoran zinciriyle birleştirme düşüncesinden ortaya çıkan restoranla birlikte Elon Musk, restoran zinciri sektörünü de el attı.
Zincirin ilkini Kaliforniya eyaletinin Los Angeles kentindeki Hollywood'da açan Tesla "Retro-fütüristik tasarım etkilerine sahip bu lokasyon, Tesla ve Tesla olmayan sürücülere tarihi Route 66 otoyolu boyunca şarj erişimi sunuyor" ifadelerini kullandı.