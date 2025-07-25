https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dunyaca-unlu-sirket-binden-fazla-calisanini-isten-cikaracagini-duyurdu-1098142286.html
Dünyaca ünlü şirket binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Dünyaca ünlü şirket binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Sputnik Türkiye
Alman devi Bosch, otomobil parçaları fabrikasında yeniden yapılanmaya gidileceğini ve bin 100 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T14:22+0300
2025-07-25T14:22+0300
2025-07-25T14:22+0300
ekonomi̇
bosch
reutlingen
işten çıkarma
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Alman şirketi Bosch, Reutlingen kentinde faaliyet gösteren otomobil parçaları fabrikasında yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu. Düşen satışların etkisiyle 2029 yılına kadar bin 100 kişi işten çıkarılacak.İşten çıkarmalar kolay değil Bosch'un fabrikayı ağırlıklı olarak yarı iletken üretimine odaklayacağı bildirildi. Bosch'un yarı iletken operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı da yaptığı açıklamada, "Gerekli işten çıkarmalar bizim için kolay değil, ancak sahanın geleceğini güvence altına almak için acilen ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250624/dev-firmalara-uretim-yapiyordu-konkordato-ilan-eden-sirket-fabrikasini-satisa-cikardi-1097286931.html
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bosch, reutlingen, işten çıkarma
bosch, reutlingen, işten çıkarma
Dünyaca ünlü şirket binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurdu
Alman devi Bosch, otomobil parçaları fabrikasında yeniden yapılanmaya gidileceğini ve bin 100 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.
Alman şirketi Bosch, Reutlingen kentinde faaliyet gösteren otomobil parçaları fabrikasında yeniden yapılanmaya gideceğini duyurdu. Düşen satışların etkisiyle 2029 yılına kadar bin 100 kişi işten çıkarılacak.
İşten çıkarmalar kolay değil
Bosch'un fabrikayı ağırlıklı olarak yarı iletken üretimine odaklayacağı bildirildi. Bosch'un yarı iletken operasyonlarından sorumlu başkan yardımcısı da yaptığı açıklamada, "Gerekli işten çıkarmalar bizim için kolay değil, ancak sahanın geleceğini güvence altına almak için acilen ihtiyaç duyuluyor" ifadelerini kullandı.