https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dilencinin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-para-makinesi-ile-sayildi-1098148649.html

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı

Sputnik Türkiye

Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 bin lira çıktı. Para, makine ile sayılabildi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T17:36+0300

2025-07-25T17:36+0300

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türki̇ye

van

dilenci

zabıta

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Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu. Zabıta ekipleri çıkan paranın miktarına şaşırırken, 'hasılat' para sayma makinesi ile sayıldı. 75 bin liradan fazla para çıktıVan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/zabita-memuru-dilenci-kiligina-girdi-gorevli-10-dakikada-340-lira-topladi-1097614318.html

türki̇ye

van

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