https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dilencinin-uzerinden-cikan-para-zabitayi-sasirtti-para-makinesi-ile-sayildi-1098148649.html
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı
Sputnik Türkiye
Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 bin lira çıktı. Para, makine ile sayılabildi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:36+0300
2025-07-25T17:36+0300
2025-07-25T17:40+0300
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dilenci
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Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu. Zabıta ekipleri çıkan paranın miktarına şaşırırken, 'hasılat' para sayma makinesi ile sayıldı. 75 bin liradan fazla para çıktıVan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/zabita-memuru-dilenci-kiligina-girdi-gorevli-10-dakikada-340-lira-topladi-1097614318.html
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van, dilenci, zabıta
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı
17:36 25.07.2025 (güncellendi: 17:40 25.07.2025)
Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 bin lira çıktı. Para, makine ile sayılabildi.
Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu. Zabıta ekipleri çıkan paranın miktarına şaşırırken, 'hasılat' para sayma makinesi ile sayıldı.
75 bin liradan fazla para çıktı
Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.