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Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı
Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı
Sputnik Türkiye
Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 bin lira çıktı. Para, makine ile sayılabildi. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu. Zabıta ekipleri çıkan paranın miktarına şaşırırken, 'hasılat' para sayma makinesi ile sayıldı. 75 bin liradan fazla para çıktıVan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/zabita-memuru-dilenci-kiligina-girdi-gorevli-10-dakikada-340-lira-topladi-1097614318.html
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van, dilenci, zabıta
van, dilenci, zabıta

Dilencinin üzerinden çıkan para zabıtayı şaşırttı: Para sayma makinesi ile sayıldı

17:36 25.07.2025 (güncellendi: 17:40 25.07.2025)
© Nazlı TimurVan dilenci operasyonu
Van dilenci operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© Nazlı Timur
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Van'da zabıtanın yakaladığı dilencinin üzerinden 75 bin 950 bin lira çıktı. Para, makine ile sayılabildi.
Van'da zabıta ekiplerince yakalanan dilencinin üzerinde 75 bin 950 lira bulundu. Zabıta ekipleri çıkan paranın miktarına şaşırırken, 'hasılat' para sayma makinesi ile sayıldı.
© Nazlı TimurVan dilenci operasyonu
Van dilenci operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
Van dilenci operasyonu
© Nazlı Timur

75 bin liradan fazla para çıktı

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, vatandaşların manevi duygularını istismar eden dilencilere yönelik çalışma yürüttü. Çarşı merkezinde dilenirken yakalanan bir dilenci, ekiplerce belediye hizmet binasına götürüldü. Dilencinin üzerinden 75 bin 950 lira çıktı. Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında işlem yaptı.
Dilenci - Sputnik Türkiye, 1920, 04.07.2025
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