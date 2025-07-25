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Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Sandalcık Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
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Denizli'de tarım alanında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Sandalcık Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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türkiye, denizli, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, orman genel müdürlüğü, tarım orman-i̇ş, i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü

Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

17:04 25.07.2025
© AA / Denizli Orman Bölge MüdürlüğüDenizli
Denizli - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA / Denizli Orman Bölge Müdürlüğü
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Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Sandalcık Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'de tarım alanında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Sandalcık Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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