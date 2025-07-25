https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/denizlide-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098146893.html

Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Sandalcık Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T17:04+0300

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Denizli'de tarım alanında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Sandalcık Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/bilecik-ve-izmir-afet-bolgesi-ilan-edildi-1098136686.html

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