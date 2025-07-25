https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/denizlide-orman-yangini-cikti-ekipler-alevlere-mudahale-ediyor-1098146893.html
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Sputnik Türkiye
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Sandalcık Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T17:04+0300
2025-07-25T17:04+0300
2025-07-25T17:04+0300
türki̇ye
türkiye
denizli
orman
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tarım ve orman bakanlığı
tarım orman-i̇ş sendikası
orman genel müdürlüğü
tarım orman-i̇ş
i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü
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Denizli'de tarım alanında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.Sandalcık Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/bilecik-ve-izmir-afet-bolgesi-ilan-edildi-1098136686.html
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türkiye, denizli, orman, orman yangını, tarım ve orman bakanlığı, tarım orman-i̇ş sendikası, orman genel müdürlüğü, tarım orman-i̇ş, i̇stanbul tarım ve orman müdürlüğü
Denizli'de orman yangını çıktı: Ekipler alevlere müdahale ediyor
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde anız yangını ormanlık alana sıçradı. Sandalcık Mahallesi'nde başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Denizli'de tarım alanında çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
Sandalcık Mahallesi'nde kısa sürede büyüyen yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale başlattı. Bölgeye 2 helikopter ile çok sayıda kara aracı sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.