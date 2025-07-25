https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dem-parti-heyeti-imrali-adasina-gitti-1098136287.html

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti

DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti

Sputnik Türkiye

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T12:27+0300

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türki̇ye

abdullah öcalan

pkk

pervin buldan

i̇mralı heyeti

dem parti i̇mralı heyeti

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DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor.Ne olmuştu?DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.

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abdullah öcalan, pkk, pervin buldan, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı heyeti