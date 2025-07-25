https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/dem-parti-heyeti-imrali-adasina-gitti-1098136287.html
DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti
DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti
Sputnik Türkiye
DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T12:27+0300
2025-07-25T12:27+0300
2025-07-25T12:27+0300
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abdullah öcalan
pkk
pervin buldan
i̇mralı heyeti
dem parti i̇mralı heyeti
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DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor.Ne olmuştu?DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/silah-birakmadan-sonra-terorsuz-turkiye-komisyonu-nasil-kurulacak-1097927518.html
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abdullah öcalan, pkk, pervin buldan, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı heyeti
abdullah öcalan, pkk, pervin buldan, i̇mralı heyeti, dem parti i̇mralı heyeti
DEM Parti heyeti İmralı Adası'na gitti
DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti.
DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek için İmralı Adası'na gitti. Heyette DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Özgür Erol yer alıyor.
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2024'te İmralı'da terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.
Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak 2025'te gerçekleşmişti. Görüşme yaklaşık 4 saat sürmüştü.
Üçüncü görüşme ise 7 kişilik heyet ile yapılmıştı.