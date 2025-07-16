https://anlatilaninotesi.com.tr/20250716/silah-birakmadan-sonra-terorsuz-turkiye-komisyonu-nasil-kurulacak-1097927518.html

Silah bırakmadan sonra ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ nasıl kurulacak?

Silah bırakmadan sonra ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’ nasıl kurulacak?

Sputnik Türkiye

PKK’nın Irak'ın kuzeyinde silahlarını bırakması sonrasında gözler TBMM’ye çevrildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin önerisi ile mecliste bir komisyon... 16.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-16T14:03+0300

2025-07-16T14:03+0300

2025-07-16T14:03+0300

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dem parti i̇mralı heyeti

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Cumhur İttifakı’nın 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırdığı süreç kapsamında MHP Lideri Devlet Bahçeli, TBMM'de bir komisyon kurulmasını önermişti. Komisyon, Anayasa Uyum Komisyonu’na benzer bir modelle kurulacak. Yasal düzenleme önerileri TBMM gündemine gelecek.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin PKK’nın silah bırakma çağrısı ile başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde 12 Mayıs’ta PKK, silah bırakacağını açıklamış ve terör örgütü 11 Temmuz’da silah bırakmıştı. 47 yıllık sürecin tamamlanması ile birlikte gözler TBMM’ye çevrildi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Yeni Yüzyılın Terörsüz Türkiye Stratejisi” adı altında TBMM bünyesinde bir Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu kurulmasını teklifinde komisyonun çalışma esaslarını ilişkin şu 7 maddeyi sıralamıştı:TBMM Başkanı partilerden isim isteyecekBahçeli’nin önerisi sonrasında TBMM’de komisyon kurulması için çalışmalar başladı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un himayesinde yürütülen çalışmalar kapsamında komisyonun nasıl kurulacağı netleşmeye başladı. Bu komisyonun ihtisas komisyonu şeklinde kurumasına iç tüzük izin vermiyor. O nedenle bu komisyon özel yetkili bir komisyon olarak kurulacak. Bu komisyon için daha önce mecliste kurulan ve her siyasi partinin eşit olarak temsil edildiği Anayasa Uzlaşma Komisyonu örnek olarak gösteriliyor. Komisyon bu anlamada yasal bir bağlayıcılığı bulunmayacak fakat komisyonu terörsüz Türkiye sürecine ilişkin alacağı yasa değişikliği önerileri mecliste gelecek. Edinilen bilgiye göre komisyonda kabul edilen bir yasa değişikliği öneri metni, ilgili ihtisas komisyonuna gönderilecek. Düzenleme üzerinde genel kabul olacağı için de ihtisas komisyonu ve genel kurul aşamalarının daha hızlı bir şekilde sonuçlandırılacak. Komisyonun 35 kişiden oluşması ve oy çokluğu ile karar alması öngörülüyor. Mecliste yer alacak isimlerin Meclis Başkanı Kurtulmuş tarafından partilerden istenmesi bekleniyor.Komisyon yaz boyu çalışacakAy sonunda tatile girmesi beklenen TBMM’de komisyon tatil yapmayacak. Komisyonun ekim ayına kadar çalışma yapması planlanıyor. Komisyon ‘Terörsüz Türkiye’ sürecini destekleyecek yasal hazırlıkların alt yapısını hazırlayacak. Komisyonun ele alacağı düzenlemeler arasından Terörle Mücadele Yasası ve İnfaz Yasası gibi düzenlemelerin olması bekleniyor. Komisyon daha önceki çözüm süreçlerinden gündeme gelen hakikat komisyonu gibi çalışmayacak. Yeni komisyonun gündeminde geçmişte yaşanan olayların soruşturulması yer almayacak. Komisyon daha çok bundan sonraki süreçlerin nasıl olacağına yönelecek. Komisyon yasa gerektirmeyen konularda da önerilerini kamuoyu ile açıklayarak bu konuda adım atılmasını isteyecek.

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