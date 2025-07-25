Çinli uzman: Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan gerginlik bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına değil

Tayland ve Kamboçya, Çin'in dost komşuları. Çin Dışişleri Bakanlığı, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların uygun şekilde çözülmesinin her iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda olduğunu belirtti. Küçük bir sınır çatışması nedeniyle durumun gerginleşmesi, her iki tarafında çıkarına olmadığı gibi bölgedeki ülkelerin de çıkarlarına aykırıdır. Çin, elbette böyle bir senaryonun gelişmesini istememektedir ve bu nedenle aktif olarak arabulucu rolünü üstlenerek tarafların uzlaşmasına ve müzakerelerine katkıda bulunacaktır.