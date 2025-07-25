https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/cinli-uzman-tayland-ile-kambocya-arasinda-yasanan-gerginlik-bolgedeki-hicbir-ulkenin-cikarina-degil-1098150106.html
Çinli uzman: Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan gerginlik bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına değil
Çinli uzman: Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan gerginlik bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına değil
Sputnik Türkiye
Çinli uzman Shen Shishun, Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan küçük bir sınır anlaşmazlığının büyük ölçekli bir çatışmaya dönmesinin bölgedeki hiçbir ülkenin... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T19:54+0300
2025-07-25T19:54+0300
2025-07-25T19:52+0300
dünya
tayland
kamboçya
çin
uluslararası araştırmalar enstitüsü
çin dışişleri bakanlığı
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Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi Shen Shishun, Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmanın yeni aşaması ve Çin'in bu konuda oynayabileceği rolü Sputnik'e değerlendirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/tayland-kambocya-sinirinda-umutlu-bekleyis-ateskes-icin-ilk-adim-geldi-1098149694.html
tayland
kamboçya
çin
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tayland, kamboçya, çin, uluslararası araştırmalar enstitüsü, çin dışişleri bakanlığı, sputnik
tayland, kamboçya, çin, uluslararası araştırmalar enstitüsü, çin dışişleri bakanlığı, sputnik
Çinli uzman: Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan gerginlik bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına değil
Çinli uzman Shen Shishun, Tayland ile Kamboçya arasında yaşanan küçük bir sınır anlaşmazlığının büyük ölçekli bir çatışmaya dönmesinin bölgedeki hiçbir ülkenin çıkarına olmadığını belirtti.
Çin Uluslararası Araştırmalar Enstitüsü’nde araştırma görevlisi Shen Shishun, Tayland ile Kamboçya arasındaki çatışmanın yeni aşaması ve Çin'in bu konuda oynayabileceği rolü Sputnik'e değerlendirdi:
Tayland ve Kamboçya, Çin'in dost komşuları. Çin Dışişleri Bakanlığı, iyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmazlıkların uygun şekilde çözülmesinin her iki tarafın da temel ve uzun vadeli çıkarları doğrultusunda olduğunu belirtti. Küçük bir sınır çatışması nedeniyle durumun gerginleşmesi, her iki tarafında çıkarına olmadığı gibi bölgedeki ülkelerin de çıkarlarına aykırıdır. Çin, elbette böyle bir senaryonun gelişmesini istememektedir ve bu nedenle aktif olarak arabulucu rolünü üstlenerek tarafların uzlaşmasına ve müzakerelerine katkıda bulunacaktır.