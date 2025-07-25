https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/cesmede-zorunlu-su-kesintisi-bu-gece-basliyor--7-saat-su-verilmeyecek-1098145459.html
Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: 7 saat su verilmeyecek
Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: 7 saat su verilmeyecek
Sputnik Türkiye
İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de bu geceden itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik su kesintisi uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, su... 25.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-25T16:47+0300
2025-07-25T16:47+0300
2025-07-25T16:47+0300
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i̇zmir
çeşme
su kesintisi
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İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, bu geceden itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Karar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan değerlendirme sonucu alındı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandığı belirtildi. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte su tüketiminin kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilerek, su kesintisinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.Çeşmeliler önlemlerini alıyorKararın ardından ilçede yaşayanlar ve esnaf, 7 saat sürecek su kesintisine karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Özellikle restoran, otel ve konaklama işletmeleri, su depolama sistemlerini devreye sokarken, ev halkı da bidon ve damacana ile su stoklamaya yöneldi.Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, kesintilerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Kışın baraj bağlantıları yapılabilirdi. Biz bunların hepsinin geçmişte halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgili ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten burada 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Aşırı bir nüfusa sahibiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz.”
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cesmede-motoryat-yangini-diger-teknelere-sicramamasi-adina-aciga-alindi-1097848930.html
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i̇zmir, çeşme, su kesintisi
i̇zmir, çeşme, su kesintisi
Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: 7 saat su verilmeyecek
İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de bu geceden itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik su kesintisi uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarında ciddi azalma nedeniyle kesintinin zorunlu hale geldiğini açıklarken, ilçe esnafı ve vatandaşlar da önlem almaya başladı.
İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, bu geceden itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Karar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan değerlendirme sonucu alındı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandığı belirtildi. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte su tüketiminin kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilerek, su kesintisinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.
Çeşmeliler önlemlerini alıyor
Kararın ardından ilçede yaşayanlar ve esnaf, 7 saat sürecek su kesintisine karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Özellikle restoran, otel ve konaklama işletmeleri, su depolama sistemlerini devreye sokarken, ev halkı da bidon ve damacana ile su stoklamaya yöneldi.
Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, kesintilerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
“Kışın baraj bağlantıları yapılabilirdi. Biz bunların hepsinin geçmişte halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgili ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten burada 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Aşırı bir nüfusa sahibiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz.”