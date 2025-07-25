https://anlatilaninotesi.com.tr/20250725/cesmede-zorunlu-su-kesintisi-bu-gece-basliyor--7-saat-su-verilmeyecek-1098145459.html

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: 7 saat su verilmeyecek

Çeşme'de zorunlu su kesintisi bu gece başlıyor: 7 saat su verilmeyecek

Sputnik Türkiye

İzmir’in turizm merkezi Çeşme’de bu geceden itibaren her gece 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik su kesintisi uygulanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, su... 25.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-25T16:47+0300

2025-07-25T16:47+0300

2025-07-25T16:47+0300

türki̇ye

i̇zmir

çeşme

su kesintisi

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İzmir’in gözde turizm merkezlerinden Çeşme'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, bu geceden itibaren her gün 23.00-06.00 saatleri arasında 7 saatlik zorunlu su kesintisi uygulanacak. Karar, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan değerlendirme sonucu alındı.İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, ilçede su kaynaklarında ciddi oranda azalma yaşandığı belirtildi. Yaz aylarında artan nüfusla birlikte su tüketiminin kritik seviyeye ulaştığına dikkat çekilerek, su kesintisinin zorunlu hale geldiği vurgulandı.Çeşmeliler önlemlerini alıyorKararın ardından ilçede yaşayanlar ve esnaf, 7 saat sürecek su kesintisine karşı çeşitli önlemler almaya başladı. Özellikle restoran, otel ve konaklama işletmeleri, su depolama sistemlerini devreye sokarken, ev halkı da bidon ve damacana ile su stoklamaya yöneldi.Çeşme Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Osman Rakip Köfüncü, kesintilerle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:“Kışın baraj bağlantıları yapılabilirdi. Biz bunların hepsinin geçmişte halledilmesi gerektiğine inanıyoruz. Esnaf teşkilatı olarak su depolarıyla ilgili ihtiyaçlarımızı giderdik. Ek su depoları almaya, bidonlarımızı suyla doldurmaya başladık. Zaten burada 2 ay sezonumuz var. Bununla mücadele etmeyi öğreneceğiz. Aşırı bir nüfusa sahibiz. Kışınki nüfusla şimdiki nüfusumuz bir değil. Su kesintileri bizi üzdü. Önlemimizi almaya çalışıyoruz.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cesmede-motoryat-yangini-diger-teknelere-sicramamasi-adina-aciga-alindi-1097848930.html

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