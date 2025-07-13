https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/cesmede-motoryat-yangini-diger-teknelere-sicramamasi-adina-aciga-alindi-1097848930.html

Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı

Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı

Sputnik Türkiye

İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-13T11:14+0300

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İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.Motoryat yangınıDalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-26-katli-binada-yangin-biri-bebek-3-kisi-oldu-bir-kisinin-durumu-agir-1097847338.html

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