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Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı
Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı
Sputnik Türkiye
İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi. 13.07.2025, Sputnik Türkiye
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İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.Motoryat yangınıDalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250713/ankarada-26-katli-binada-yangin-biri-bebek-3-kisi-oldu-bir-kisinin-durumu-agir-1097847338.html
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yat, çeşme, yangın
yat, çeşme, yangın

Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı

11:14 13.07.2025 (güncellendi: 11:15 13.07.2025)
Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı
Çeşme'de motoryat yangını: Diğer teknelere sıçramaması adına açığa alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
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Ayrıntılar geliyor
İzmir'in Çeşme ilçesinde yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.
İzmir'de yangın çıkan motoryat kullanılamaz hale geldi.

Motoryat yangını

Dalyan Mahallesi'ndeki bir marinada bağlı bulunan motoryatta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, alevlerin diğer teknelere sıçramaması için yatı açığa çekti.
Ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürülen yangında motoryat kullanılamaz hale geldi.
Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 13.07.2025
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Ankara'da 26 katlı binada yangın: Biri bebek 3 kişi öldü, bir kişinin durumu ağır
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