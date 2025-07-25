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Aşırı sıcaklar ve rüzgar hız kesmiyor: Bugün hava nasıl olacak?

Aşırı sıcaklar ve rüzgar hız kesmiyor: Bugün hava nasıl olacak?

Sputnik Türkiye

25 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde sıcaklık 46°C'ye ulaşıyor. Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ağrı'da yağışlar kuvvetli olabilir.

2025-07-25T06:51+0300

2025-07-25T06:51+0300

2025-07-25T06:51+0300

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı hız kesmiyor. Yüksek sıcaklık birçok bölgede etkili olacak ve rüzgarın hızı 60 km/saati bulacak. Nem oranları yükseliyor termometreler 46 dereceyi zorluyor Rüzgarın etkisiyle kentlerde nem oranları yükselirken Diyarbakır'da hava sıcaklığı tahmini 46 derece olarak açıklandı. Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ağrı'da şiddetli yağışa dikkatYağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU

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