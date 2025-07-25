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Aşırı sıcaklar ve rüzgar hız kesmiyor: Bugün hava nasıl olacak?
Aşırı sıcaklar ve rüzgar hız kesmiyor: Bugün hava nasıl olacak?
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25 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde sıcaklık 46°C'ye ulaşıyor. Kuvvetli rüzgar ve yerel sağanak yağış uyarısı yapıldı. Ağrı'da yağışlar kuvvetli olabilir.
2025-07-25T06:51+0300
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı hız kesmiyor. Yüksek sıcaklık birçok bölgede etkili olacak ve rüzgarın hızı 60 km/saati bulacak. Nem oranları yükseliyor termometreler 46 dereceyi zorluyor Rüzgarın etkisiyle kentlerde nem oranları yükselirken Diyarbakır'da hava sıcaklığı tahmini 46 derece olarak açıklandı. Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.Kuvvetli rüzgar uyarısıRüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Ağrı'da şiddetli yağışa dikkatYağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.MARMARAEGEAKDENİZİÇ ANADOLUBATI KARADENİZORTA ve DOĞU KARADENİZDOĞU ANADOLUGÜNEYDOĞU ANADOLU
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hava durumu, 25 temmuz hava durumu, türkiye hava tahmini, sıcak hava dalgası, kuvvetli rüzgar uyarısı, sağanak yağış, ağrı yağış uyarısı, bölgesel hava durumu, meteoroloji genel müdürlüğü, sıcaklık rekoru, yaz sıcakları, şehir şehir hava durumu, termometre 46 derece, yerel yağış,

Aşırı sıcaklar ve rüzgar hız kesmiyor: Bugün hava nasıl olacak?

06:51 25.07.2025
© AA / Güven Yılmazsıcak hava
sıcak hava - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2025
© AA / Güven Yılmaz
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25 Temmuz Cuma günü Türkiye genelinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. Termometreler 46°C'ye kadar çıkarken, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun bazı kesimlerinde ise yerel sağanak yağışlar bekleniyor. Ağrı çevresinde yağışlar kuvvetli olabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 25 Temmuz Cuma günü hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklığı hız kesmiyor. Yüksek sıcaklık birçok bölgede etkili olacak ve rüzgarın hızı 60 km/saati bulacak.

Nem oranları yükseliyor termometreler 46 dereceyi zorluyor

Rüzgarın etkisiyle kentlerde nem oranları yükselirken Diyarbakır'da hava sıcaklığı tahmini 46 derece olarak açıklandı.
Erzurum, Kars ve Ağrı çevreleri ile Samsun'un doğu, Ordu'nun, Giresun'un, Trabzon'un ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın; Marmara'nın güney ve doğu kesimleri, Kuzey ve Kıyı Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğu kesimleri, Batı Karadeniz'in batı kesimleri, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun güneydoğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Ağrı'da şiddetli yağışa dikkat

Yağışların, Ağrı çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

MARMARA

Balıkesir: 37°C – Az bulutlu ve açık
Edirne: 40°C – Az bulutlu ve açık
İstanbul: 34°C – Az bulutlu ve açık
Kırklareli: 37°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Güney ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)

EGE

Afyonkarahisar: 35°C – Az bulutlu ve açık
Denizli: 42°C – Az bulutlu ve açık
İzmir: 41°C – Az bulutlu ve açık
Manisa: 41°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Kuzey ve kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat)

AKDENİZ

Adana: 39°C – Az bulutlu ve açık
Antalya: 42°C – Az bulutlu ve açık
Hatay: 34°C – Az bulutlu ve açık
Isparta: 36°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: İç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat)

İÇ ANADOLU

Ankara: 35°C – Az bulutlu ve açık
Eskişehir: 35°C – Az bulutlu ve açık
Konya: 34°C – Az bulutlu ve açık
Nevşehir: 31°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Güney ve doğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat)

BATI KARADENİZ

Bolu: 34°C – Az bulutlu ve açık
Düzce: 35°C – Az bulutlu ve açık
Sinop: 36°C – Az bulutlu ve açık
Zonguldak: 28°C – Az bulutlu ve açık
Rüzgar: Batı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Amasya: 33°C – Parçalı ve az bulutlu
Artvin: 28°C – Parçalı ve az bulutlu
Samsun: 31°C – Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimleri sabah saatlerinde yerel sağanak yağışlı
Trabzon: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Rüzgar: Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat)

DOĞU ANADOLU

Erzurum: 32°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 30°C – Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 40°C – Parçalı ve az bulutlu
Van: 31°C – Parçalı ve az bulutlu
Not: Ağrı çevrelerinde yağışlar yerel olarak kuvvetli olabilir
Rüzgar: Güneydoğu kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (30-50 km/saat)

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Diyarbakır: 46°C – Az bulutlu ve açık
Gaziantep: 44°C – Az bulutlu ve açık
Mardin: 42°C – Az bulutlu ve açık
Siirt: 44°C – Az bulutlu ve açık
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